Le rhum au tabac de la Semois médaillé d'or à Lyon

Bingo ! Pour un premier essai, il est concluant. Le rhum ôthentique au tabac de la Semois a surpassé les autres rhums aromatisés en lice lors du prestigieux salon international de Lyon qui vient de se tenir. Il décroche l’or avec une cote de 92% !: "Je suis tellement content, parce qu’on se demandait comment ce rhum allait être accueilli par les spécialistes. C’est incroyable", déclarait lundi soir Florent Collignon, patron du resto l’ôthentique à Han-sur-Lesse et qui a mis au point ce rhum avec les cigares fabriqués par Vincent Manil à Corbion (Bouillon) et avec l’expertise de Yannick Houillon, le seul liquoriste de la province de Luxembourg et qui est établi à Marloie. M. Houillon a remporté quelques médailles à Lyon l’an dernier avec ses produits dont son amaretto et le gin Nuts, de Bastogne.