Grand-Duché: le Prince François est né ce lundi matin

Il s’agit d’un petit garçon qui est arrivé un peu plus tôt qu’annoncé, la naissance étant initialement prévue pour le mois d’avril. Le Prince, qui portera les prénoms de François Henri Luis Marie Guillaume, pèse 3,575 kg et mesure 53 cm. La Princesse Stéphanie ainsi que le bébé se portent bien.

Si vous souhaitez féliciter le couple en offrant un cadeau de naissance, le maréchal de la Cour vous informe que vous pouvez verser un don sur le compte de la Fondation Lëtzebuerger Kannerduerf (SOS Village d’Enfants Luxembourg).

Cette association accompagne des enfants, des jeunes et des familles dans des situations de vie exigeantes en aidant les enfants et jeunes à grandir dans un cadre protégé pour devenir des adultes autonomes et responsables.

Communication: Naissance de SAR le Prince François Compte bancaire: LU41 1111 0000 6565 0000 Code BIC / SWIFT: CCPL LU LL