Après 42 ans de service, le commissaire André Mathieu (Centre Ardenne) prend sa retraite : "Je pars très serein" (vidéo)

Commissaire André Mathieu, que ressentez-vous à quelques jours de votre retraite ?

Je vais partir très serein, avec sans doute un petit pincement au cœur. Ma décision a été mûrie et j’ai déjà bien prolongé la date initiale, qui était voilà 15 mois, pour terminer mon mandat et lancer la procédure de remplacement.

Quel bilan tirez-vous de vos 21 années à la tête de la zone ?

Un bilan positif. Les débuts ont été compliqués, avec la réforme qui a débouché sur la création des zones de police actuelles. Les gendarmes donnaient leurs moyens et troupes à la police et il a fallu tout mettre en place dans un délai très court. Le 15 décembre, on nous disait que tout devait être en ordre pour le 1er janvier. Même les cartes carburant, il n’y en avait plus. Il y avait des soucis de statuts, etc. C’était très compliqué. Mais c’était très exaltant, ça représente le plus grand défi de ma carrière. Heureusement, on avait pu compter sur le projet de zone pilote qui avait déjà défini la localisation des postes, etc.

Vu ce que nous avons mis en œuvre, c’est donc globalement positif, même si tout est perfectible. Et j’espère que mon successeur continuera à améliorer la situation. C’est tout de même satisfaisant de savoir que, dans les études internes et externes, il ressort que notre zone fonctionne bien. Quand nous recrutons, nous sommes rarement en manque de candidats.

Et avec les Communes ?

Les relations sont bonnes. J’ai été claire dans mon discours auprès des bourgmestres, je ne suis pas un magicien, il faut de l’argent pour développer la zone. J’ai toujours demandé des moyens supplémentaires, mais de manière réaliste, et les Communes ont toujours mis la main au portefeuille. Elles ont d’ailleurs accepté d’augmenter de 10 % la dotation communale cette année. Et c’est nécessaire, car le déficit chronique de la police fédéral pèse sur nous. Avant, il fallait se battre pour garder certains dossiers et maintenant, c’est tout l’inverse. Puis la police fédérale appuie de moins en moins les zones sur les contrôles et interventions, même si c’est dans leurs obligations légales. Pour combler les manques, il a aussi fallu investir dans du matériel comme des logiciels pour l’analyse des GSM, une machine pour les empreintes, etc. Le transfert des charges coûte de plus en plus cher aux zones. Même si ici, nous avons une zone qui fonctionne bien, répond à ses obligations et est sur le terrain.

Craignez-vous une régionalisation de la police ?

Vu l’évolution du pays, on peut s’y attendre. Je ne vais pas préjuger, mais plus on fractionne, moins ça fonctionne.

Avez-vous constaté aussi une évolution sur les rapports avec les citoyens ?

Les relations avec la population lors des interventions sont beaucoup plus compliquées. Avant, un bon entretien verbal ou un gros doigt suffisait à apaiser, le respect et une sorte de crainte de la police étaient présents. Maintenant, ce n’est plus le cas.

Nous sommes dans une société de droits où les gens oublient parfois que leurs droits s’arrêtent là où démarrent ceux de l’autre. Nous devons désormais tout justifier. Par exemple, tout le monde peut filmer les policiers dans la rue, mais les policiers qui utilisent des body cams doivent prévenir qu’ils filment. Cela peut se comprendre pour certains aspects, je ne remets pas en question le cadre légal, mais ne va-t-on pas trop loin dans le domaine ? Oui, il y a eu et il y a des comportements aberrants de la part de policiers, et c’est inadmissible, mais on part d’exceptions pour imposer des généralités et des contraintes à tous.

Je suis légaliste, mais il faut s’interroger sur la suite. Quand j’ai débuté, j’étais très loin d’imaginer qu’il faudrait une body cam pour légaliser les interventions, comme une remise en doute permanente des policiers.

Je peux comprendre les agents qui ont déjà eu des plaintes de ne plus se mettre en danger et d’être plus dans la réaction que dans l’action. Dans notre zone, 99% des plaintes de citoyens contre des policiers sont non-fondées. Mais cela prend à chaque fois du temps et, surtout, ça pèse sur le personnel.

Si vous le pouviez, que changeriez-vous dans votre carrière ?

J’aurais simplement aimé dégager plus de temps pour aller voir le personnel décentralisé. Car nous sommes de plus en plus confrontés à des besoins de réponses immédiates. Par exemple, avant, une circulaire arrivait dans le mois. Maintenant, les délais sont bien plus courts. Mais je suis quand même toujours à l’écoute de la radio, pas pour surveiller, mais pour aider et conseiller quand je le peux.

De votre côté, vous pourrez arrêter de courir ce 31 mars. Avez-vous déjà des projets ?

Je vais déjà pouvoir laisser mon GSM éteint (rire), ce sera un grand poids en moins. Mais je m’intéresserai toujours aux faits divers. Je vais surtout en profiter pour passer plus de temps avec mes petits-enfants, user mon VTT électrique et retourner voir des matchs de football. Puis j’ai plusieurs activités déjà prévues. Le RAC Spa m’a demandé de participer à leurs organisations, pour le volet sécurité. Je vais aussi aider pour la Voie de la liberté. Et d’autres organisateurs sont dans les starting-blocks (sourire).

Enfin, toujours côté avenir, connaissez-vous le nom de votre successeur ?

Non, pas encore. Il reste plusieurs étapes à franchir. Je sais juste qu’il y a deux candidats en lice, un de la police fédérale et un de la zone Famenne-Ardenne. Personne dans notre zone n’a le statut nécessaire pour postuler. Le nouveau commissaire divisionnaire sera connu vers le mois de juillet, au plus tard à l’automne. En attendant, c’est le commissaire Alain Mercier qui assurera l’intérim.

La bataille des Ardennes, la Foire et le Japon en souvenirs

Au moment d’ouvrir la boîte à souvenirs, le commissaire André Mathieu retient d’abord, parmi les événements, le 75e anniversaire de la bataille des Ardennes. "C’était un moment fort, avec beaucoup de délégations étrangères et la visite de Nancy Pelosi, n° 3 des USA à ce moment-là, plus une cinquantaine de parlementaires. Cela a demandé beaucoup de préparations et c’était un bel événement à gérer, commente-t-il.

Un autre très bon souvenir, c’est la visite du futur empereur du Japon à Durbuy, lors de sa venue en Belgique pour le mariage de Philippe et Mathilde. C’est une culture différente, très particulière. J’avais reçu un cadeau de l’ambassade, un coffret avec des cuillères portant le sceau impérial. En cherchant, j’ai appris que c’était un signe de remerciement car elles permettent de partager le thé."

La Foire de Libramont l’a aussi marqué: "Certaines éditions ont été chaudes, avec des vendredis matins chahutés par des agriculteurs et producteurs en colère. Et à 14 h, tout le monde buvait ensemble (rire) ." Des foires où la police a parfois sorti les gros moyens, "car il faut prévoir les différents scénarios, être sûr d’avoir le contrôle de la situation et assurer la sécurité de nos policiers aussi".

Son pire souvenir ? "Le décès d’un jeune policier, William Wauthier, suite à une longue maladie, cela m’a vraiment marqué, souffle-t-il directement. Il y a aussi eu une agression dans la Grand-Rue de Bastogne, où un voleur en fuite avait renversé un de nos policiers. Heureusement, c’est le seul fait du genre en 20 ans."

Enfin, dans les dossiers marquants, le commissaire André Mathieu pointe le double meurtre à Grandvoir, en 2011, de Mia et Martin Backaerts par Étienne Dedroog. "Voir la froideur de ce meurtrier et ce qu’il a fait à des braves gens, c’était marquant, et ce même si on prend du recul avec les années", termine-t-il.

Un chauffeur routier devenu commissaire divisionnaire

Avant d’être policier, André Mathieu était… chauffeur routier. Originaire de la commune de Durbuy, où il vit toujours, il a suivi des études de droit, avant de travailler dans un bureau comptable à Hamoir. "Un travail trop administratif", note-t-il. Puis de devenir chauffeur chez Vincent Logistics. Il est ensuite entré à la police locale de Durbuy en 1981.

"Cela avait toujours été dans un coin de ma tête, confie l’intéressé. En secondaire, après des tests, le conseiller PMS m’avait, entre autres, conseillé la police, mais moi, je ne voulais pas porter d’uniforme. Pourquoi ? Je ne me l’explique toujours pas, mais finalement, je l’ai porté toute ma carrière (rire) ."

À la police durbuysienne, il y apprend "le travail de base de la police au quotidien, qui avait toujours un caractère rural. Connaître cette réalité m’a bien aidé par la suite." Après une formation de deux ans, il est passé inspecteur principal, puis après une nouvelle formation de deux années, commissaire. "J’ai été le seul commissaire de la ville de Durbuy", sourit-il. Car la réforme de la police a ensuite pointé le bout de son nez en 2001. Il a alors postulé comme chef de corps de la nouvelle zone Centre Ardenne, poste qu’il occupait depuis 2002.

La zone Centre Ardenne en chiffres

La zone Centre Ardenne doit gérer entre 1 200 et 1 400 événements, en tous genres, par an. Elle compte 137 agents opérationnels plus une vingtaine de cadres logistiques et administratifs. Au début de la zone, il y avait 96 agents opérationnels. Une augmentation qui répond à celle de la population, passée de 44 500 à 57 600 sur toute la zone en 20 ans.

Ruelle difficile : "Cela s’est nettement calmé"

Un des points chauds en Centre Ardenne, c’est la rue Lamborelle, dite la rue des cafés, à Bastogne . "Elle a déjà fait beaucoup écrire celle-là, mais cela s’est nettement calmé, note le commissaire André Mathieu. Il faut dire qu’en 2002, les nuits blanches étaient encore courantes. On a démarré avec deux caméras, puis en y amenant une présence policière, car certains ne voulaient plus s’y rendre. Nous avons regagné le terrain, parfois sous les quolibets. Le nombre de caméras a ensuite été augmenté et il y a eu de la sensibilisation avec les tenanciers, qui ont pris conscience qu’ils étaient aussi responsables de ce qui se déroulait devant leur établissement. Puis, maintenant, l’éclairage public peut être adapté depuis le commissariat, cela aide aussi."

Drogues dures : "Phénomène très présent"

"Il y a de plus en plus d’ivresse publique et souvent couplé à un esprit belliqueux et de plus en plus à la prise de drogues dures comme la cocaïne. C’est un phénomène très présent et ça a des effets ravageurs, en plus de rendre les interventions très compliquées avec des gens en état second."

Covid : "De gros efforts du personnel"

La crise du Covid a été singulière pour tout le monde et la police n’a pas fait exception. "Cela a demandé de gros efforts au personnel, reconnaît le commissaire Mathieu. Les mesures étaient draconiennes, avec des missions parfois compliquées. Cela n’a pas été très bien vécu par le personnel. Heureusement, la justice a suivi derrière, cela a au moins justifié notre travail. De mon côté, j’ai passé de nombreux samedis à comprendre et décrypter les décrets qui tombaient le vendredi soir." Face aux infections provoquant un manque de personnel, la zone Centre Ardenne avait aussi dû fermer temporairement l'accueil de l’antenne locale de Libramont. "Tout cela a demandé un gros boulot, surtout administratif. Il a fallu renforcer les équipes, et ce même si elles étaient libérées de la gestion d’événements vu qu’il n’y en avait plus. Certains ont complètement changé de rôle durant cette période."