Deux ans de travail pour "Hatch", le nouvel album de Calumny

Pour l’occasion, les deux musiciens ont décidé d’organiser une release party, une sorte de fête privée dans laquelle les titres de l’album ont été dévoilés en public avant leur sortie officielle sur les plateformes de streaming. "Nous avons organisé cela le jeudi 23 mars, en soirée, au Barrio Café à Bruxelles. C’était incroyable. La température est montée très vite et le public s’est montré très réceptif. Et puis dans la foulée, à minuit, l’album était disponible sur toutes les plateformes", explique Quentin Lecaillié.

Une bonne collaboration

C’est avec la maison Milkshake que les deux artistes collaborent depuis déjà quelques projets. Dans Hatch, on retrouve donc les gros morceaux de Calumny sortis après 2021. "Tous les morceaux d’avant cette période sont parfois détenus par d’autres maisons. Du coup, c’est ce qui explique qu’on ne retrouve pas non plus l’ensemble de notre travail au sein de cet album. Mais nous avons vraiment une excellente relation avec Milkshake. C’est plutôt cool, car on peut vraiment garder la main sur le côté créatif. On sait que le produit qui sort est 100% le nôtre", ajoute le duo. Quentin et Bastien nous confirment, en tout cas, que les prochains mois seront chauds. D’abord avec le tournage de plusieurs clips et puis surtout avec des sorties diverses dans les soirées et festivals. "On ne peut encore rien dévoiler pour l’instant. Il appartient aux organisateurs de le faire avant nous, mais nous avons déjà une dizaine de dates de réservées", précise Quentin Lecaillié.

Sortie d’un support physique ?

Les deux hommes pensent aussi sortir une petite surprise dans le courant de l’année: une version physique de Hatch. Une première pour Calumny. "On n’a pas encore choisi le support. Ce sera sans doute un CD, un vinyle… ou peut-être même une disquette, qui sait ?", rit Bastien Courtain. Pas sûr, en tout cas, que la disquette soit le support le plus accessible au public de 2023. Le duo misera très certainement sur un support physique plus commun.