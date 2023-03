8 communes de la province de Luxembourg se partagent 12 millions€ pour restaurer le patrimoine: voici les réactions

Et le jeu en valait la chandelle, parce qu’il y avait une enveloppe totale de 12710436 euros réservée à la province de Luxembourg. Ces sous venant de l’Europe (fonds Feder à hauteur de 40 %), de la Région wallonne (50 %) et des Communes (10 %).

Et encore, on l’a écrit dans notre édition d’hier, une ville comme Libramont a obtenu 100 % de subsides et n’aura pas un euro à dépenser!

Le gouvernement wallon avait décidé de confier à l’ASBL Réseaulux, présidée par le gouverneur Olivier Schmitz, la sélection des projets qui seraient rentrés par les Communes.

Virton et Florenville restent à quai

Pour rappel, cette ASBL est composée de représentants de la Chambre de commerce, de l’UCM, de l’Union wallonne des entreprises, du Forem, des syndicats CSC et FGTB et d’élus de la province. Ce sont au total dix projets qui ont été rentrés en novembre dernier et soumis à l’avis de Réseaulux. L’ASBL s’est entourée de l’expertise d’un professeur en Urbanisme de l’université de Liège pour bien analyser les dix projets. Parmi ceux-ci, il y avait les candidatures de Florenville et Virton, mais leurs projets n’ont pas été retenus par Réseaulux parce qu’ils ne respectaient pas le cahier des charges.

Le 10 mars dernier, le gouvernement wallon a validé les huit dossiers retenus par Reseaulux, offrant un fameux coup de pouce aux huit Communes lauréates.

Voici le détail des 8 projets qui ont été retenus

1. Libramont : voir le détail sur lavenir.net et dans notre édition de vendredi.

2. Arlon : aménagement d’un pôle touristique, culturel et événementiel en cœur de ville : aménagement du passage du Nord situé entre l’arrière de l’ancien palais de justice et l’ancien hôtel du Nord (maison du Tourisme) Le projet prévoit le placement d’une verrière sur ce passage. La salle polyvalente n’a pas été retenue. Montant accordé de 1.786.261,33 €

3. Aubange : création d’un nouveau cœur de ville structurant à Athus : on va rénover le centre-ville. Montant accordé de 1.323.324,26 €

4. Bastogne : Le projet porte sur la refonte du parc Élisabeth, déjà existant en cœur de ville, mais qui souffre d’un certain manque d’attractivité. On prévoit la construction d’une aire de jeux pour les enfants de 0 à 13 ans, d’une aire de sport pour adolescents et adultes en lieu et place du labyrinthe; une zone de parking, un abri pour vélos, des gradins en béton avec vue sur l’ensemble. Montant accordé : 1.464.787,20 €

5. Bouillon : aménagement de l’esplanade du château et de ses liaisons au centre urbain de Bouillon. C’est un projet double : on va refaire de manière moderne et adéquate l’esplanade du château fort, qui est la zone d’arrivage des visiteurs, ainsi que la montée. On va également rénover et travailler les cheminements et venelles qui permettent de descendre du château, mais aussi celles qui permettent d’accéder au pont de Cordemoy jusqu’au futur minigolf. Montant accordé : 2.106.580,03 € (part communale de 210000 €).

6. La Roche-en-Ardenne : dynamisation du noyau central du piétonnier et de sa liaison au château : un centre d’interprétation axé sur le château verra le jour à la maison du Tourisme. Le cheminement vers le château sera amélioré tout comme l’éclairage. Montant accordé : 1.247.200,50 €.

7. Marche-en-Famenne : création d’un mobipôle et parking de délestage le long du contournement : de nouvelles pistes cyclables seront créées à la chaussée de l’Ourthe jusqu’au contournement Est. Montant accordé : 1.010.000 €.

8. Saint-Hubert : aménagement du Verly. On part de la rue Redouté et au bout de celle-ci, on aménage un plateau ralentisseur à hauteur de l’entrée de l’école Saint-Joseph. Plus loin, le carrefour est aménagé et on placera un feu rouge à l’entrée de la rue et vers le parking. La rue Général Dechesne sera aménagée pour favoriser la mobilité douce. Montant accordé : 1.775.230,83 €.

Huit bourgmestres heureux et deux déçus

Les bourgmestres réagissent à l’obtention ou pas de la manne céleste sans laquelle beaucoup de projets n’auraient pas pu voir le jour.

Ces subsides inespérés vont permettre de réaliser des projets que nos Communes n’auraient jamais réussi à concrétiser sur fonds propres. Même si certaines villes comme Marche ou Arlon n’ont pas eu la chance de voir tout ce qu’elles souhaitaient être subsidié par l’Europe et la Région wallonne, personne ne fait la moue, à l’exception de Florenville et Virton qui sont recalées.

"Un beau parc urbain à la place de la friche du Brüll"

François Kinard, bourgmestre d'Aubange: "C’est une super-bonne nouvelle. Nous sommes d’autant plus contents que nous étions déçus de ne pas avoir été retenu lors d’un précédent appel à projets. Le même projet avait été recalé. Seuls ceux d’Arlon et de Marche avaient été retenus. J’ai été le défendre moi-même avec l’agent en rénovation urbaine de la Ville et une responsable d’Idélux. Nous sommes passés devant un jury et nous avons eu une heure pour défendre un dossier qui était bien ficelé. Pour Athus, ce beau parc urbain qui va remplacer la friche du Brüll, s’inscrit dans le cadre d’autres projets en cours comme les démolitions de maisons de la rue de Rodange, la disparition des chancres des anciennes discothèques Waikiki et Midway ou comme un projet à plus long terme, comme la réaffectation de la gare. Les fonds Feder et régionaux nous octroient 90 % du montant de 1.233.000 €, le solde est budgétisé sur l’exercice actuel. Nous espérons que le parc soit opérationnel en 2024, ou au début 2025".

"J’ai presque l’impression qu’on a rentré un mauvais projet"

Vincent Wauthoz, 1er échevin à Virton: "C’est évidemment une déception, j’ai presque l’impression qu’on a rentré un mauvais projet lorsque j’entends certains commentaires. On a travaillé avec Idélux et une employée communale pour répondre à un projet construit par Reseaulux avec des critères très compliqués. Il s’agissait du projet des Vatelottes. On devait répondre à cela avec un calendrier très sévère. En réalité, on ne sait mettre que des projets qui sont presque déjà montés. On ne sait pas faire le tour comme ça. Je suis déçu de ne pas toucher cette manne, alors que j’y ai personnellement travaillé. Cependant, nous avons bien obtenu 2400000 du Feder pour isoler le bâtiment des Vatelottes. On doit monter le dossier d’adjudication pour le mois de septembre. Si on avait eu le million proposé en plus, cela aurait fait une belle enveloppe pour développer quelque chose d’intéressant. Avec cet argent, nous allons pouvoir refaire l’isolation extérieure, le chauffage, installer un ascenseur et faire quelques aménagements intérieurs. Encore une fois, je trouve que les critères étaient trop stricts, je ne vois pas pourquoi on a eu des critères comme ceux-là. Je précise que les frais engagés pour ce projet ne coûteront rien à la ville (environ 3.000 euros)".

"Notre projet de Mobipôle se réalisera bel et bien"

André Bouchat, mayeur de Marche: "On nous a accordé un peu plus d’un million sur un projet chiffré à 3 millions. Il faudra qu’on fasse des choix. Le parking refusé derrière le Carmel, c’est dommage. On ne peut pas imaginer un Mobipôle sans parking. Le 1eréchevin en charge du dossier, Nicolas Grégoire, a reçu la notification jeudi et est déjà au travail avec les divers services pour voir comment créer ce Mobipôle. Si la Sofico nous cède le parking multimodal de la Pirire pour 1 euro symbolique et retire son projet d’hôtel là, voilà un Mobipôle tout fait : c’est un parking bien mis, clôturé et auquel il suffirait d’adjoindre des caméras de surveillance. Excellent pour le covoiturage, la mobilité douce et intéressant pour la ligne rapide en bus, de Marche à Liège".

"Notre projet a été retenu dans sa quasi-totalité"

Guy Gilloteaux, bourgmestre de La Roche-en-Ardenne: "Je m’étais personnellement battu pour que les villes touristiques de la province, comme Bouillon et La Roche, puissent être aussi associées dans ce projet Feder qui, au départ, ne concernait que la rénovation urbaine. C’est une belle satisfaction. Notre projet, d’un montant de 1.200.000 €, de liaison entre le château et le centre-ville avec l’affectation de l’ancienne maison du Tourisme à un centre d’interprétation, est retenu dans sa quasi-totalité. C’est une belle satisfaction avec l’espoir de son achèvement début 2025. Il s’inscrit dans un plan global qui a vu la fin de la rénovation du centre-ville et le projet de transformation du parking du quai de l’Ourthe en un parc convivial avec une passerelle qui traversera l’Ourthe".

"On espère le début des travaux en septembre 2024"

Patrick Adam, bourgmestre de Bouillon: "Nous sommes contents, car c’est la totalité de ce que nous avions demandé. Le prix total des travaux s’élève à 2.106.580 € et le subside est de 1.895.922 €. En outre, la Commune payera environ 210.000 €. Ça fait longtemps qu’on essaye que les 130.000 visiteurs du château s’écoulent de manière fluide vers le centre de la ville. Au niveau du calendrier, on commencerait par une désignation de l’auteur de projet avec une première esquisse qui pourrait être faite dès le 1er avril. Durant l’année 2023, nous allons nous concerter avec le SI, le musée et l’archéoscope. On espère un dépôt du permis au début du mois de février 2024 avec une exécution des travaux dès septembre 2024. Toutes ces dates sont théoriques, mais on espère que tout sera terminé pour le 30 juin 2025 juste avant la saison estivale. L’ensemble des travaux se déroulera donc pendant la période hivernale 2024-2025. D’autres projets se grefferont : d’abord le minigolf (on va l’avoir, ce sera fait juste avant ce projet) et puis la rénovation de la cafétéria dite de «la cabane» ainsi qu’un parking arboré juste derrière la cabane. Il sera relié à l’esplanade, au cinéma et à l’église".

"Un plus pour le quartier entre les rues Redouté et St-Gilles"

Pierre Henneaux, bourgmestre de Saint-Hubert: "Nous avons répondu à trois appels à projets en même temps : celui du Feder qui va sécuriser la rue Redouté et la connecter à la rue Saint-Gilles via le sentier existant qui sera amélioré et qui conduira vers l’ancien parking Champion. L’appel à projets Cœur de village, pour lequel nous allons recevoir 500.000 € de subsides, on va transformer en bureaux, locaux partagés et salle polyvalente pour les aînés, centre numérique, etc., les anciennes écuries derrière la maison du Tourisme. On a répondu enfin à un 3eappel à projets appelé Tiers lieu du Centre pour lequel on reçoit 610.000 € de subsides, toujours pour ce quartier qui, au total, va bénéficier d’une manne de 3 millions d’euros".

"On était persuadé que notre projet serait retenu"

Caroline Godfrin, bourgmestre de Florenville: "En déposant notre projet de pôle culturel sur le site Trinteler (utilisation du bâti existant et construction d’un nouveau bâtiment pour disposer entre autres d’une salle pour 200 personnes avec gradins rétractables), nous étions persuadés qu’il serait sélectionné, d’autant qu’il s’inscrivait dans les domaines de la culture et du tourisme. 90 % de subsides sur un montant estimé à 1,2 million c’était l’occasion rêvée pour concrétiser enfin ce projet qui date d’une vingtaine d’années. Aujourd’hui, il n’est pas abandonné et, même si les montants sont moindres, on espère bien les subsides de la rénovation rurale. Mais il faudra encore attendre pour ce pôle culturel parce que nous avons d’autres projets déjà inscrits sur la liste et qui passeront avant (maisons de village de Fontenoille et Lacuisine, plaine de Martué et zone de baignade de Lacuisine).".

"Une excellente nouvelle et une carte supplémentaire"

Benoît Lutgen, bourgmestre de Bastogne: la revitalisation du parc Élisabeth, pour 1 464 000 euros, bénéficiera d’un subside du Feder (40 %) et de la Région wallonne (50 %). "C’est une excellente nouvelle, c’est ce que nous avions demandé. Surtout sachant que subside européen ou non, le projet aurait quand même été réalisé. L’objectif est de rendre le parc plus attractif, plus ouvert et accessible qu’il n’est actuellement, avec différentes zones mieux déterminées. C’est nécessaire, les derniers vrais aménagements datent de 20 ans. Après la première phase qui touche surtout à l’aménagement, il y en aura encore une ou deux. Le but à terme est de développer des activités encadrées pour les jeunes d’une part, ce qui sera aussi une carte supplémentaire dans l’offre touristique, mais aussi de le rendre mieux pour les Bastognards qui l’utilisent tous les jours. Il faut animer, mais aussi assurer la tranquillité. Nous ferons sans doute appel à des partenaires privés. Les travaux devraient débuter en 2024 pour se finaliser au plus tard en 2025".

"Adapter le projet?"

Vincent Magnus, bourgmestre d'Arlon: un mélange de satisfaction et de déception dans le chef du bourgmestre d’Arlon, Vincent Magnus puisque le subside accordé n’est que partiel. Avec 1.786.261 euros, le mayeur arlonais et son collège devront sans doute adapter le projet de la rénovation de l’hôtel du Nord ou aller chercher d’autres subsides. "On avait un montant de 3.418.000 euros qui était pour la verrière et la salle polyvalente, on a obtenu le montant pour la verrière", explique le bourgmestre que l’on sent partagé "Bien sûr qu’on est aussi déçu surtout que ce projet de rénovation du palais et de l’hôtel du Nord, c’est 13 millions, il faudra revoir notre projet à la baisse ou le faire par étapes. On veut rénover l’ensemble des bâtiments et relier les deux bâtiments par des passerelles. Si on n’a que cette somme, la Ville ne saura pas mettre le reste. Mais on a encore d’autres pistes pour trouver des subsides. On va aussi voir avec l’architecte".