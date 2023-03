Quel avenir pour le syndicat d’initiative de Bertrix ?

Un regard détaillé des activités réalisées l’an passé a été présenté par le président Jean-Paul Ansay. On y retrouve notamment une chasse aux œufs qui s’est déroulée durant deux semaines en avril, deux journées de permanences sur le site de Démo Forest, l’organisation de la fête de la Saint-Remacle avec le groupe Gospel Africa Joy, la participation avec le Parc naturel de l’Ardenne méridionale à l’animation lors des Journées du patrimoine en septembre ou encore la participation au Marché de Noël Viva for Life par le biais d’un stand et d’un défi.

Quant au niveau des chiffres de fréquentation des visites au bureau du syndicat d’initiative, on relève pour l’année 2022, 2 468 passages. Soit une légère diminution par rapport à ceux enregistrés en 2021 où on avait battu le record en accueillant 2 658 visiteurs.

Des projets et des interrogations

Si quelques projets en cours ont été évoqués lors de cette assemblée générale avec notamment la dernière phase pour la brochure générale ou les circuits en ville ou encore une carte reprenant les dix-huit promenades fléchées de l’entité, les membres présents lors de cette assemblée générale ont émis quelques interrogations sur le futur de leur institution.

Même le président Jean-Paul Ansay y est allé fort avec sa franchise légendaire . "Je suis dégoûté quand on voit ce qui a été fait précédemment et ce vers quoi on tend au niveau des différentes missions remplies par un bureau du syndicat d’init iative."

Loin d’être seul sur ce constat, d’autres membres ont aussi fait part de leurs inquiétudes quant aux futures missions qui seront dévolues à ces différents syndicats d’initiative. Certains ont même évoqué la nécessité ou non de l’existence d’un conseil d’administration au sein de ces syndicats d’initiative au vu de la mise en place de nouvelles structures dans le domaine touristique.

Ne voulant pas verser dans un pessimisme ambiant, le bourgmestre Mathieu Rossignol a quand même tenu à rappeler que des projets novateurs étaient réellement en place. Prenant pour exemple les futurs développements que va prendre un site comme celui de la Morépire.

Comme on le voit, les missions dévolues aux différents bureaux des syndicats d’initiative sont sans doute appelées à prendre quelques virages importants.