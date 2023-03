Pensions au Grand-Duché: le patronat veut une réforme "dès 2024"

Qu’en est-il vraiment du système d’assurance-pension au Grand-Duché? L’âge de départ à la retraite est fixé à 65 ans. Mais dans les faits, l’âge de départ se stabilise autour de 60 ans, contre 62,3 en moyenne pour les Français. Les Luxembourgeois sont ainsi ceux qui prennent leur retraite le plus tôt en Europe.

Un déséquilibre en 2041

D’un point de vue financier, les scénarios les plus récents établis par l’Inspection générale de la sécurité sociale (IGSS) indiquent que la pression sur le système va augmenter à partir de 2027. Les choses pourraient sévèrement se corser en 2041 avec un déséquilibre financier rendant obligatoire un recours à la réserve, dotée actuellement de quelque 26 milliards d’euros. Cette même réserve sera, sans aucun ajustement du système, épuisée fin 2047.

Les dépenses de l’assurance-pension se chiffrent à 6,1 milliards d’euros en 2023 contre 4,3 milliards d’euros en 2018. Les dépenses du régime général de pension passent de 7,6% du PIB en 2020 à 12,4% du PIB en 2050. "Dans ce contexte, la réserve de compensation du régime général de pension, qui se monte à quelque 36% du PIB au 31 décembre 2021, aura disparu vers 2047 et laissera ensuite la place à un endettement croissant", avance la Chambre de commerce dans son avis sur le budget de l’État 2023.

"Une bombe à retardement sociale"

Toutes ces données amènent Carlo Thelen à mettre en garde, sur son blog personnel, contre une "éventuelle bombe à retardement sociale". Dans ses revendications pour les élections législatives de cet automne, l’association patronale presse, dès lors, le prochain gouvernement de procéder "dès 2024 à une réforme du système de pension pour concilier équité (sociale et intergénérationnelle) et soutenabilité des régimes de pension". "Le système actuel de pension n’est pas viable sur le long terme et doit être réformé dès maintenant pour garantir le niveau de vie des différentes générations, notamment les actifs et les plus jeunes", développe la Chambre de commerce, en évoquant également "l’introduction d’une dose de sélectivité au système de protection sociale" afin de le rendre "plus juste et plus robuste sur le long terme". Le détail des revendications n’est encore publié.

Des modifications "bien ciblées"

Dès 2018, la fondation Idea avait proposé une "réforme concrète des systèmes de pension, permettant de les rendre compatibles avec une croissance toujours appréciable de 3% l’an". Des modifications "bien ciblées" des paramètres de calcul des pensions ont été mises en avant. À la clé, cette mesure "ne frapperait pas du tout une personne proche du salaire social minimum pendant sa carrière, mais il en serait tout autrement pour les titulaires de revenus plus élevés". De plus, les assurés "ne se verraient imposer aucune augmentation autoritaire et uniforme des âges officiels de la rewtraite".

Alors que le syndicat OGBL souligne d’ores et déjà qu’"une attaque contre le système de pension luxembourgeois entraînerait dans tous les cas une réaction similaire à celle des salariés français et de leurs syndicats", la Chambre de commerce reste convaincue que "garantir (…) des pensions et une protection sociale soutenables pour toutes les générations" sera "la mission cruciale que devra embrasser le prochain gouvernement malgré les possibles réticences à revenir sur des mécanismes particulièrement généreux en comparaison internationale".