L'ex et le nouveau compagnon sortent couteau et batte de base-ball à Léglise

Les faits s’étaient passés à Léglise en juin 2021.

Traînée par les cheveux sur plusieurs mètres

La juge Anne Wiliquet a dû trancher dans le débat qui opposait les deux parties.

Selon l’ex, le Chestrolais, c’est le nouveau compagnon de sa femme qui est venu menaçant vers lui, porteur d’une batte de base-ball. Et le Chestrolais prétend qu’il n’a fait alors que se défendre.

Il a alors sorti un couteau et l’a porté sur le thorax et le dos de son rival (on relève des traces de 5 cm d’abrasion).

Mais il a aussi renversé au sol son ancienne compagne et l’a traînée par les cheveux sur une distance de plusieurs mètres !

À l’audience du tribunal en février, la substitut du procureur du roi, Sarah Stevenin, avait parlé d’"un combat de coqs, chacun se sentant menacé". Mais elle avait affirmé ne pas s’opposer à un sursis probatoire.

Le tribunal correctionnel vient donc de rendre un nouveau jugement, sur opposition.

Il estime les explications du prévenu non crédibles et confirme qu’il y a bien eu coups et blessures volontaires de sa part, sans légitime défense de la part de ce prévenu. C’est ce dernier qui est sorti de son véhicule en brandissant un couteau.

Le tribunal le condamne finalement à une peine de 90 heures de travail et 400 € d’amende. Quant au couteau, il restera confisqué, dans les mains de la Justice.