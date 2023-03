Les jeunes sont toujours autant exposés aux dangers d’internet

Pour vous donner une idée, il faut distinguer les faits commis par un majeur sur un mineur des faits commis entre mineurs. L’environnement intra ou extra-familial change la donne tout comme l’âge de la victime ! Un véritable casse-tête parfois pour les magistrats et enquêteurs. "Le plus important, pour une victime, c’est de réagir le plus rapidement possible. Plus vite un signalement est effectué, plus vite la justice pourra prendre les choses en main ", explique Charlotte Saint, substitute du procureur du roi en charge des dossiers "jeunesse".

Le fléau du revenge porn

Un exemple de faits que l’on retrouve régulièrement: l’échange de photos dénudées entre deux mineurs. Jusqu’ici, il n’y a rien de préjudiciable. Par contre, les Parquets observent très souvent que lors d’une rupture amoureuse ces mêmes photos peuvent être partagées dans le but de se venger. C’est ce que l’on appelle du revenge porn. "Les jeunes ne se rendent pas compte des conséquences que cela peut avoir lors de l’échange de photos intimes. Avec l’essor d’internet, tout peut se propager extrêmement vite. Bien souvent, dans ce genre de faits, une plainte est déposée et l’auteur est retrouvé assez rapidement. Le Parquet ne banalise absolument pas ce genre d’agissements", ajoute Charlotte Saint.

Même si les services de justice ne constatent pas vraiment une hausse significative ces dernières années, ils estiment cependant que la récurrence des dossiers reste élevée, malgré la prévention faite à ce sujet. "Child Focus propose des informations et des outils très bien expliqués pour les familles. Je suis toujours très étonnée quand je vois la masse de dossiers. Il y a encore du travail à faire au niveau de la sensibilisation, je pense", termine la substitute du procureur.

Des enquêteurs formés

Pour aider les magistrats dans leur travail, il y a bien sûr tout un travail mené par des enquêteurs. D’ailleurs, dans des cas plus graves, comme les faits de viols ou d’atteinte à l’intégrité sexuelle sur mineurs, il existe des policiers formés pour mener des auditions de façon à ne pas brusquer les jeunes victimes.

L’un d’entre eux, qui a tenu a gardé son anonymat pour des questions évidentes de confidentialité, nous explique ici comment réagir de la meilleure manière possible. "Il est toujours choquant pour un parent d’entendre que son enfant a subi un viol ou une agression. C’est une réaction humaine. Le plus important, c’est de ne surtout pas stigmatiser ou questionner l’enfant. Pourquoi ? Car cela risque de perturber l’audition de l’enfant par les policiers. Celle-ci est menée dans un cadre spécifique avec des agents formés. Cela ne se passe pas dans un bureau classique avec des policiers en uniforme, c’est une méthode très particulière", nous explique cet enquêteur.

Selon ce policier, la meilleure suite à donner est de prendre contact avec la police via le 101. Une plainte doit ensuite être déposée pour que le mineur puisse être entendu et que les éventuelles traces de viol ou d’agressions puissent être constatées. "Il ne faut surtout pas que l’enfant prenne une douche ou que ses vêtements soient lavés. Des prélèvements doivent être effectués. Je sais que c’est très dur pour une victime, mais c’est un processus nécessaire pour que le travail se fasse dans de bonnes conditions. Nous recevons les victimes dans la discrétion", complète l’enquêteur.

L’enfant est généralement entendu par deux enquêteurs lors d’une audition vidéo filmée dans les heures qui suivent le dépôt de plainte.

Difficile de chiffrer

Combien de faits peut-on comptabiliser en un an ? Cela est très difficile à dire… "Il y a des faits qui ne sont jamais dénoncés ou portés à notre connaissance. Et puis malheureusement, parfois, on constate aussi que ce n’est pas toujours vrai. Dans le cas de divorces, nous avons déjà vu des conjoints s’accuser d’abus sur les enfants. C’est quelque chose qui arrive", terminer l’enquêteur.

Enfin, il y a toujours cette image que l’on se fait du pédophile: un homme âgé, bedonnant, qui se déguise derrière de faux profils sur internet pour entrer en contact avec des mineurs. Cette image, pas toujours représentative, existe encore pour certains cas.

Mais un auteur d’abus sexuels peut être n’importe qui: un jeune, un plus âgé, un membre de la famille ou un parfait inconnu. Précisons que l’enregistrement de preuves au moyen de captures d’écran s’avère plus qu’utile lors de la réception de messages suspects.