Le Salmien Pascal Leyder a été primé jeudi à Paris pour ses dessins

La responsable de ""La S Grand Atelier", Anne-Françoise Rouche, était dans la capitale française ces derniers jours et elle ne cache pas sa joie suite à ce résultat: "Je suis émue, super-émue. L’annonce s’est faite ce jeudi à 13 h, dans un salon feutré avec tout le gratin culturel parisien. J’étais là, venant de Vielsalm, pour représenter Pascal Leyder avec en face le président du Centre Pompidou, la direction du Louvres, les membres du jury. C’était vraiment émouvant", dit-elle. Pour l’artiste comme pour son institution, c’est l’aboutissement d’un travail de longue haleine. "Fin de l’année dernière, nous avons reçu les membres du comité pour une présélection. À l’issue de cette dernière, 20 artistes ont été retenus", explique-t-elle encore.

Au Centre Pompidou

Anne-Françoise Rouche ajoute: "De 20, nous sommes passés à 3: un Américain, un Afghan et Pascal." Cette semaine, la responsable de la "La S Grand Atelier" a mis en avant, devant le jury, le travail autant de son institution que de Pascal Leyder, avec le résultat que l’on connaît. Derrière ce prix pour l’artiste se cachent une dotation et une autre belle reconnaissance: une de ses œuvres va être acquise et intégrée dans les collections du Centre d’art Pompidou, un centre qui abrite la première collection d’art moderne et contemporain d’Europe. Anne-Françoise Rouche était de retour en terre salmienne ce vendredi où elle devait revoir Pascal Leyder très rapidement avec, on s’en doute, encore une belle émotion à la clef !