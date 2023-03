Le prince Nicolas 1er présidera aux destinées du carnaval méchois du 7 au 9 avril 2023

Vendredi 7 avril

22 h: grand bal du carnaval avec sono Breakout et concert cover avec le groupe Big Fiesta. Entrée: 10 € sur place ou 8 € en prévente.

Samedi 8 avril

14 h: rendez-vous pour le cortège des enfants à l’église de Meix, concert de Gugga.

14 h 45: départ du cortège des enfants de l’église et à 15 h 45 carnaval des enfants "Bruno Vairone" suivi d’un bal (chapiteau sur la place du village).

20 h: concert des Guggas dans le village.

21 h 30: grand feu d’artifice musical, entrée gratuite.

22 h: sous le grand chapiteau sur la place du village "carnaval dance party" avec sono Breakout et Dj. A.R.T. Entrée: prévente 6 € et 8 € sur place.

22 h : petit chapiteau rue de Launoy, grand bal 80 avec concert Mister Cover junior et animation Everybody Event. Entrée: 6 € sur place.

Dimanche 9 avril

14 h 30: grand cortège carnavalesque avec plus de 50 groupes, 1 200 participants et chars venus de Suisse, France, Belgique. Groupes régionaux et locaux.

Entrée: 4 € + 1 ticket boisson offert et gratuit aux moins de 16 ans.

21 h: grand bal de clôture sous chapiteau avec la sono Breakout.

Entrée 4 € et gratuit pour les participants au cortège et spectateurs du cortège.

Organisation: comité carnaval Meix-devant-Virton – Inscriptions cortège: info@carnavalmeix.be