Le patro de Sainte-Ode sera-t-il capable de gérer les installations de Beauplateau ?

Le patro a en effet répondu à un appel à projets pour cette mise en conformité et a été retenu. Grâce à cela, il pourra louer les installations pour des camps durant l’été et ainsi récupérer les locations.

Le conseiller de la minorité Johnny Macoir s’interroge alors sur la possibilité pour le patro de gérer la location, le nettoyage : "Ont-ils le potentiel pour gérer cela ? Préparez-vous à être appelé à l’aide." L’échevine Catherine Poos veut tempérer: "Le bâtiment sera donc mis en ordre et aux normes. Par ailleurs, on ne peut pas présager qu’ils ne vont pas y arriver. S’ils s’engagent, on les suit." M. Macoir enchérit: "Je vous préviens, c’est tout." L’échevin Jean-Pol Misson confirme aussi que le club de football peut faire usage des lieux de septembre à juin et qu’il peut louer les installations de Tillet durant l’été.

Des allées bien chères

Il a également été décidé de modifier le plan d’investissement communal (PIC). "Le premier point concernait les trottoirs au sein du village de Lavacherie, explique l’échevin Christophe Thiry. Cependant, ils doivent être mis en place en même temps que la voirie qui sera réalisée par la Région. Or, on nous a annoncé que les travaux ne se dérouleraient pas avant 2024. Nous avons donc changé les priorités et replacer les allées des cimetières comme fiche 1."

Joël Tanghe s’étonne à nouveau du prix pour ces travaux (310 000 € pour les cimetières de Houmont, Magerotte et Rechrival) . "Les premiers que nous avons réalisés, c’est le jour et la nuit par rapport à avant", tempère l’échevin Thiry. Johnny Macoir propose de poser le tarmac à la main. L’échevin Thiry sourit: "Ce n’est vraiment pas faisable au vu de la superficie à réaliser."

Les édiles se sont également accordés sur une nouvelle mouture de la salle de Magerotte. "Nous avons décidé de retirer la salle qui devait être établie au-dessus du bar, précise encore Christophe Thiry. Cela retire aussi du budget les sanitaires en haut et l’escalier de secours. Cela permet de rester à présent dans le budget initial. "

Et de confirmer que cette décision a été prise en concertation avec le comité de village. "Il vaut mieux cela que rien du tout, explique encore la conseillère de Magerotte Élisabeth Nicks. Nous ferons nos réunions dans la salle du bas." Le cahier des charges étant acté, il conviendra donc à présent de lancer le marché pour un projet qui se fait attendre.