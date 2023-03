Des réunions se sont tenues entre la Commune de Tellin, les services techniques, le SPW, les services du TEC, le collège d’Alzon etc. pour effectuer les derniers réglages.

La circulation de transit entre Tellin et Grupont sera interdite

Que retenir ?

Que ce chantier concerne principalement les rues de Tellin et de Belvaux ainsi que le centre du village.

Des perturbations importantes de la circulation dans le centre de Bure sont attendues dans les prochains mois et divers itinéraires de déviations sont prévus en fonction de l’évolution du chantier et des différentes phases de travail.

"Nous avons tenu de nombreuses réunions pour informer tout le monde des perturbations que cela va engendrer, explique le bourgmestre de Tellin Yves Degeye. Il n’y aura pas de surprise et tout a été mis en œuvre notamment pour que les bus TEC qui vont et viennent au collège d’Alzon ne soient en rien impactés. Des itinéraires de délestage ont été étudiés avec toutes les parties. Personne ne restera bloqué durant ce chantier qui va être un fameux plus pour la sécurité dans ce village", précise-t-il encore.

La circulation de transit entre Tellin et Grupont sera interdite. Une déviation sera mise en place via la RN 899 vers Wavreille (Rochefort) et via la RN 803 vers Saint-Hubert.

Trois phases

Voici comment va se dérouler le chantier. Il y aura trois phases en réalité:

1 re phase: de l’entrée du village jusqu’à la rue Bac aux Viviers

La circulation entre l’entrée du village (côté Tellin) et la rue Bac aux Viviers sera interdite à tous véhicules sauf riverains, service de secours et livraisons urgentes. Pour ce qui est de la rue Bac aux Viviers proprement dite, elle sera carrément interdite à la circulation.

Une déviation vers Tellin sera mise en place via la rue de Han et la RN 899 (entre Tellin et Wavreille). Cette rue sera mise en sens unique à cette occasion dans le sens Bure vers la RN 899.

Dans le sens Tellin vers Bure et le collège d’Alzon, une déviation sera mise en place via la RN 899 et la rue de Belvaux au départ du carrefour des Cambuses.

Un sens unique sera instauré entre ce carrefour et la rue de Notre-Dame de Haurt.

Les transports en commun et scolaires emprunteront les mêmes déviations.

Les arrêts seront modifiés en conséquence.

2 Phase 2: de la rue Bac aux Viviers à la rue de Mirwart

La circulation entre la rue Bac aux Viviers et le centre de Bure y compris celle du carrefour avec la rue de Mirwart seront interdites à tous véhicules, sauf riverains, service de secours et livraisons urgentes.

Une déviation vers Tellin sera mise en place via la rue de Han et la RN 899. La rue sera toujours en sens unique. La déviation de Tellin vers Bure reste d’actualité ainsi que le sens unique. TEC et transports scolaires restent déviés et les arrêts modifiés.

3 Phase 3: du centre du village à la rue de Belvaux et à la place Major Watson

La circulation au centre du village sera interdite à tous véhicules sauf exceptions.

Une déviation vers Tellin sera mise en place via la rue de Han et la RN 899. La rue sera toujours en sens unique.

La déviation de Tellin vers Bure reste d’actualité ainsi que le sens unique.

Une déviation dans le sens collège d’Alzon vers Grupont sera mise en place via les rues de Han, des Fosses, de Lesterny et la RN 803.

Un sens unique sera instauré au départ du carrefour entre la rue de Han et la rue des Fosses jusqu’à son carrefour avec la rue de Lesterny.

Les accès vers le collège d’Alzon uniquement via la rue de Belvaux et la RN899

" Cette phase des travaux sera prévue pendant les vacances scolaires afin de limiter l’impact sur les transports scolaires et l’accès au collège d’Alzon, précise encore le bourgmestre. En cas de prolongation hors période scolaire, les transports en commun et scolaires emprunteront les mêmes déviations et les arrêts modifiés. Les accès vers le collège d’Alzon se feront exclusivement via la déviation RN899 et la rue de Belvaux. Pendant ces travaux, l’entreprise se chargera du regroupement des duo-bacs et des sacs (PMC bleus) pour permettre la collecte.

Ces mesures seront susceptibles de modifications et d’adaptations en cours de chantier en fonction de l’évolution des travaux", conclut Yves Degeye.

On peut consulter les plans des différentes phases en vous rendant sur le site internet de la commune de Tellin: www.tellin.be.