Grève à l'AC Restaurant de Hondelange: Autogrill assure "rester ouvert au dialogue social"

Autogrill Belgium, opérateur de services de restauration pour les voyageurs, a réagi dans un communiqué : "Autogrill regrette profondément cette action de grève et mettra tout en œuvre pour que le restaurant puisse reprendre rapidement ses activités et que les clients subissent le moins de désagréments possible".

Autogrill se défend des accusations du syndicat, pour qui "les négociations sont dans l’impasse". assurant qu’il ne ferme pas la porte au dialogue social: "Cependant, par respect pour les partenaires sociaux, Autogrill ne fournira pas de détails sur ses propositions et ne répondra pas aux articles mettant en avant des informations partiellement erronées. Autogrill se réserve le pouvoir de poursuivre les discussions dans un dialogue constructif et confidentiel avec les partenaires sociaux."

"Manque de respect"

Mercredi, la CSC avait souligné que " les propositions sont refusées par le personnel qui y voit un manque de respect. Certains travailleurs et travailleuses sont dans l’entreprise depuis plus de vingt ans, beaucoup d’autres depuis plus de dix ans. Ils demandent seulement de travailler correctement jusqu’à la fin et d’être licenciés le 30 septembre, avec le paiement des indemnités de rupture et de fermeture"

Autogrill, le gestionnaire dont la concession d’exploitation du restaurant AC à Hondelange expire le 30 septembre 2023, avait annoncé, le 18 novembre 2022, son intention de fermer le restaurant: "Conformément à toutes les exigences légales, une procédure de consultation et de concertation a été lancé le 30 novembre 2022, suivi de négociations avec les partenaires sociaux".

La société italienne gère le site de Hondelange depuis une vingtaine d’années et, actuellement, faute de repreneurs, l’avenir du site est plus que compromis. Propriétaire du site, la SOFICO reste disposée si un investisseur marque son intérêt pour y développer un futur projet.