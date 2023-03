Grand-Duché : les restrictions anti-covid abolies

Au plus tard à partir du 1er avril, il n’existera plus d’obligation légale de porter un masque de protection dans les hôpitaux et structures d’habitation pour personnes âgées. De plus, l’obligation de respecter une isolation en cas d’infection au coronavirus est abolie.

La Chambre a également adopté, hier, à l’unanimité, une motion du député Claude Wiseler (CSV) appelant le gouvernement "à demander à un groupe d’experts indépendants de faire une évaluation des différentes mesures prises dans le cadre de la lutte contre le covid et de dresser un bilan étoffé et détaillé quant à leur efficacité, leur nécessité, leur proportionnalité ainsi qu’à leur caractère non discriminatoire".

Élaborer une véritable "loi pandémie"

En outre, cette motion appelle le gouvernement à élaborer "dans les meilleurs délais" une véritable "loi pandémie" permettant, en cas de nouvelle épidémie ou pandémie, aux institutions de l’État de réagir de façon rapide, efficace et proportionnelle dans un cadre précisément défini.

Il reste à noter que lors de la semaine écoulée, 1 767 infections au coronavirus ont été détectées. Le chiffre reste stable. Dans 56,2% des cas, il s’agissait d’une réinfection.

Deux décès en lien avec le covid sont aussi à déplorer. Plus aucun malade du covid ne se trouve en soins intensifs.