Des sciences qui émerveillent les enfants (vidéo)

Au menu, la construction d’un pont à la manière de Vinci, de l’initiation à la chimie, un exercice de force musculaire ainsi qu’un atelier permettant d’appliquer les principes de la géométrie en utilisant les outils du géomètre.

"De tels ateliers sont riches pour tous ces enfants, souligne Isabelle Otjacques, enseignante à l’école d’Ochamps. Ils permettent de découvrir les sciences d’une manière originale, différente de ce que nous pouvons faire en classe. Et le matériel utilisé est de qualité." Placer les enfants dans des situations concrètes, avec un minimum de théorie, permet de les éveiller un maximum. "Ils découvrent ainsi des métiers ou des études qu’ils ne connaissaient pas, poursuit l’institutrice . Cela peut donc susciter des vocations. Pour, enseignants, cela nous donne des idées à transposer dans nos classes."

Un bilan très satisfaisant

L’événement du Printemps des Sciences s’est déroulé durant toute la semaine et a accueilli un peu plus de 500 jeunes à Libramont et 1 000 sur le site d’Arlon. Destiné aux enfants de la fin du primaire et aux étudiants du secondaire, ce rendez-vous vise un objectif bien précis. "Celui de sensibiliser toute cette population au monde des sciences en leur proposant des ateliers dynamiques et ludiques, explique Nicolas Bougard, enseignant à la HERS de Libramont et organisateur de l’événement. Tous ces apprenants ont été encadrés par les étudiants des Hautes Écoles et de leurs professeurs." Pour une première à Libramont, le bilan de cette semaine est plus que satisfaisant. "On a vu des enfants et des jeunes motivés et curieux, poursuit le professeur. Si on a décidé de proposer un tel rendez-vous pour la première fois à Libramont, c’est pour rencontrer un public plus large. Située au centre de la province, l’école libramontoise permet de toucher d’autres régions. Nul doute que l’événement sera encore présent l’an prochain en Centre-Ardenne."