Un dossier fourni en retard à Habay, ce qui agace l’opposition

Seulement voilà, l’opposition a dû réclamer les informations concernant ce dossier avant le conseil. En effet, la majorité est tenue de mettre à disposition ces pièces aux conseillers, ce qui était le cas pour les autres points à l’ordre du jour. Ils ont finalement reçu le dossier durant la nuit de mardi à mercredi, trop tard selon la minorité.

"Ce n’est pas une décision qu’on prend à la légère"

Philippe Coton (Vouloir) explique son mécontentement: "Il s’agit d’un subside de 250 000 €, ce n’est pas une décision qu’on prend à la légère. Dans le dossier, rien du tout." Sa colistière Nathalie Monfort ajoute: "Nous, en tant que conseillers communaux, c’est le seul moment où l’on pourra approuver l’avant-projet. Après, ça part à Infrasports et on n’aura plus rien à dire."

L’échevine des Finances, Martine Simon, rassure: "C’est pour ça qu’on a limité à 250 000 €. On sait bien qu’ils auront certainement besoin de plus d’argent. Pour le moment, ils ont besoin de cette preuve de soutien pour que leur dossier avance au niveau d’Infrasports."

Le bourgmestre Serge Bodeux proposera de couper la poire en deux: "Gardons les 250 000 € de subsides et on s’engage à ce que le club vienne présenter le dossier, quitte à faire un conseil communal supplémentaire pour cela."

Le point est donc accepté par tous, sauf par Écolo qui s’abstient, expliquant ne pas avoir pu comprendre les tenants et les aboutissants du dossier en si peu de temps. Jean-Marc Devillet, conseiller indépendant, s’abstiendra également, demandant qu’il soit inscrit au P.-V. que les pièces n’ont pas été présentées à temps. "Je ne suis pas sûr que ce soit très légal, tout ça", s’interroge-t-il.

La prime d’encouragement et l’éclairage de nuit évoluent

Chaque année, 20 € sont versés si les Habaysiens utilisent une fois par mois le recyparc ou un commerce de la commune. Désormais, il ne faudra plus faire compléter la carte, physique ou virtuelle, une fois par mois, mais bien 12 fois par an. Le groupe Vouloir fait savoir qu’il préférerait qu’un bon de 10 € utilisable dans les commerces locaux soit distribué, plutôt que ce système de carte "infantilisant".

L’éclairage de nuit, quant à lui, restera éteint de minuit à 5h du matin, mais pas pour les nuits de week-end, du vendredi au samedi et du samedi au dimanche, donc. Une décision que regrette le groupe Écolo et Vouloir qui, en plus des économies réalisées, voyaient un avantage pour la biodiversité et l’observation astronomique, notamment.