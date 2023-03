Toutefois, ses parents, ses amis et lui-même n’ont pas oublié ces moments difficiles et surtout un combat qui n’est toujours pas gagné. C’est dans ce cadre que ses parents avaient lancé la vente de lasagne.

Pour soutenir l’opération Télévie, les associations du village de Vaux-sur-Sûre (le club des jeunes, l’ASBL Val de Sûre, les organisateurs de la Costumées, soutenus par l’administration communale) ont voulu s’associer pour réaliser une manifestation en vue de rassembler des fonds pour soutenir la recherche.

C’est ainsi qu’un programme a été concocté pour ce samedi 25 mars. Rendez-vous de 17h à 18 h 30 pour des marches de 5 et 8 km. À 19 h, c’est le départ de la corrida, des courses de 5 et 10 km. "Cela se veut avant tout festif, explique Nadia Delaisse. Et on espère que tout le monde jouera le jeu en étant costumé, que ce soit pour les marches ou les allures libres. Généralement, on accueille entre 140 et 400 coureurs."

Après l’effort, place au réconfort avec, dès 20 h 30, une soirée qui est rehaussée avec deux concerts de cover, tout d’abord "Un matin", pour retrouver l’ambiance de Jean-Jacques Goldman et puis "Six No More" pour retrouver des tubes de toutes les époques.

"Nous avons déjà eu d’autres organisations dans la commune dans le cadre du Télévie, se souvient l’échevin Patrick Notet. Du théâtre à Morhet, la visite des collections de Jean-Bernard Zéler."

Une soirée à 10 euros

Les récoltes de fonds ont déjà débuté avec la vente de box repas au moment de la Saint-Valentin (2 700 euros). Lors du derby de football entre Vaux et Cobreville, le club de foot a vendu du vin chaud, des crêpes et a offert les entrées (1 000 euros).

Les organisateurs espèrent récolter les 20 000 euros qui leur permettraient de participer à la soirée.

Il y a un prix unique pour cette soirée (marche ou course et concerts): 10 euros en préventes et 12 euros sur place. Une tombola permettra également gagner des maillots d’Arnaud De Lie et Thomas Meunier.

Rendez-vous à proximité de la zone multisport pour passer une belle soirée et faire un geste solidaire.