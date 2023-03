Lierneux: Minet arrête, Cypers débarque comme T1, Schmitz arrive

"Le club ne compte aucun départ mais quelques joueurs ont annoncé leur retraite sportive, notamment Clément Grommerch, Arnaud Laurent et Jordan Grégoire, à qui nous exprimons notre gratitude et espoir de les voir continuer à soutenir l’équipe. D’autre part, plusieurs joueurs ont prolongé leur contrat, tels que C. Minet, S. André, P-E Leboutte, S. Delvaux, S. Remy, N. Lansival, T. Marichal, J. Meurice, et G. Laurent, indique le club dans un communiqué. De plus, Aloïs Wergifosse (2005) et Matt Cypers (2005), tous les deux formés en IP à Givry et après un passage à Gouvy, vont (ré)-intégrer notre groupe de jeunes. Ils seront également rejoints par Arthur Lemaire (2005) (Ex-Odeigne P2/P3).

L’équipe de Lierneux s’engage résolument dans un projet ambitieux pour la saison prochaine, en misant sur les jeunes joueurs. Avec Nathan Bastin (2005), Simon Keyeux (2005) et Thibault Verbauwhede (2004), tous formés en IP à Givry, le noyau compte déjà 6 jeunes de moins de 20 ans. Et le club ne compte pas s’arrêter là, puisqu’il travaille activement sur l’arrivée de 1 à 2 autres jeunes de la région.

"Le club va également continuer d’investir dans ses installations, avec notamment la rénovation des vestiaires, l’isolation et l’installation de panneaux photovoltaïques pour des économies d’énergie. D’autres aménagements sont également prévus aux abords des terrains ainsi que du matériel d’entraînement"high-tech". Pour finaliser ce projet, le club recherche encore activement 2 joueurs expérimentés, dont un profil très offensif (un véritable buteur… un renard des surfaces)", explique le club.