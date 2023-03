Les pensionnaires de la Clairière d'Arlon ont étiqueté eux-mêmes quelque 30 000 oeufs

C’est reparti pour l’opération des Œufs de la Clairière ! Il s’agit cette année de la 41e édition. La Clairière est une institution qui accueille et accompagne des adultes handicapés mentaux, légers, sévères ou profonds, depuis plus de quatre décennies. Chaque année, elle lance une opération basée sur la vente d’œufs teints pour Pâques (6 € la boîte de six œufs). Une opération qui mobilise de nombreux bénévoles dans le sud-Luxembourg et qui est donc de retour du 23 mars au 7 avril, dans les magasins de la région et en vente en porte-à-porte. Certaines écoles et entreprises fidèles aident également à la vente.