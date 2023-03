Le centre sportif de Bastogne a 40 ans et va les fêter ce week-end

Le 25 mars 1983, le bourgmestre Guy Lutgen inaugurait le centre sportif de la Porte de Trèves de Bastogne. Un complexe associant une salle de sports et une piscine qui constituait un investissement des plus conséquents à cette époque. Cependant, un investissement qui n’a pas été vain quand on voit le trajet parcouru: plus de 4 millions de visiteurs, l’entraînement de multiples champions de Belgique et même un record du monde en petit bassin. "Il faut rendre hommage aux visionnaires qui ont porté ce projet, rend hommage le mayeur Benoît Lutgen. A près une localisation qui a été relativement houleuse, cela a apporté un vent nouveau. À l’époque, il y avait essentiellement des clubs de football. Ce complexe a permis l’éclosion de nouveaux clubs dans des sports très différents. Certains se targuent d’avoir la piscine la plus belle, à Bastogne on a la preuve d’avoir la plus rapide. Nous sommes toujours la quatrième commune wallonne à investir proportionnellement dans le sport."