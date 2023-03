La "Romponpon Tournante" tournera pour la 20e fois à Romponcelle les 1er et 2 avril 2023

"Un concept apprécié autant par les exposants que les visiteurs loin du stress de la salle des fêtes souvent surchauffée et bruyante", expliquent les organisateurs.

Un petit coin de Paradis

Aujourd’hui la Romponpon c’est 19 régions viticoles, 19 vignerons, 18 Français et un Italien, et 18 habitués puisqu’on ne note qu’un nouvel exposant pour cette 20e édition. Cette fête œnologique prenant de la bouteille, plusieurs choses se sont ajoutées au fil des ans comme la présentation d’artisans en produits de bouche, une soirée festive le samedi soir sous chapiteau avec cette année un groupe de cors de chasse et un concert du "Melting Potes Trio" ainsi qu’une animation musicale le dimanche après-midi par l’harmonie Cæcilia d’Izel.

Autre lieu vite devenu incontournable pour les habitués, la salle "Le Paradis" transformé pour l’occasion en restaurant éphémère où l’on pourra déguster pour 15 € une fricassée de volaille aux morilles et vin jaune. Attention cependant pour ce repas les réservations sont obligatoires au 061 32 90 38 (jusqu’au 27 mars)

Infos: Romponpon Tournante le 1er avril de 16 h à 21 h, le 2 avril de 11 h à 18 h. Entrée (verre de dégustation 2023 compris): 7 €