Judiciaire : une culture de cannabis à la rue de Rodange à Athus

Le premier prévenu est considéré comme le chef de l’association, vu qu’il a conclu les contrats, sous un faux nom, avec le propriétaire, qu’il payait en espèces les loyers (ainsi que ceux de la maison de l’avenue Patton à Arlon où le clan était logé) et qu’il gérait le parc de quatre voitures immatriculées à son nom ou au nom de sa vieille tante.

Tout est parti, par hasard, d’un banal contrôle à Athus, le 6 décembre 2018, dans la sulfureuse rue de Rodange. Les policiers ont été alertés par une forte odeur de cannabis venant d’une maison. L’importante cannabiculture a été découverte. Deux hommes ont été arrêtés, l’enquête a pu démarrer.

Les protagonistes de l’association se sont retrouvés entre les murs de la prison de la rue Castilhon. Libérés en attendant leur jugement, les cinq sous-fifres en ont évidemment profité pour regagner leur pays.

Me Valérie Pirson s’est portée partie civile pour la compagnie d’électricité Ores qui réclame 24 196 €.

La bourse d’étude luxembourgeoise pour aider ses compatriotes !

Le prévenu, lors de son interrogatoire, n’a pas été à l’aise pour expliquer comment, à 32 ans, il disposait de revenus suffisant que pour payer le loyer de deux maisons, posséder quatre véhicules et en plus envoyer de l’argent à sa famille en Albanie comme le prouvent des reçus de Western Union. "À 25 ans, j’ai repris des études et j’ai reçu une bourse et un prêt de l’État luxembourgeois."

Le ministère public, représenté par la substitute Florence Ricci, considère que le dossier est clair. "Monsieur a fait venir des ressortissants de son pays pour organiser un trafic de cannabis, depuis la culture jusqu’à la vente. Il a beau expliquer qu’il a juste voulu les aider par solidarité communautaire et qu’il servait de traducteur parce qu’ils ne parlaient pas le français, les préventions sont établies." Mme Ricci a requis une peine de deux ans de prison pour le chef de l’association et un an pour les autres qu’on ne risque pas de revoir.

Pour la défense du prévenu, Me Xavier Koener, a considéré l’enquête comme un fiasco: "Mon client est là parce qu’il est de nationalité luxembourgeoise. Les autres ont pris la poudre d’escampette et se sont évaporés dans la nature. Il n’est pas normal qu’il soit le bouc émissaire."

Me Koener a demandé au juge Jordant de procéder à son acquittement ou à tout le moins de diminuer le quantum requis par le ministère public en l’assortissant d’un sursis pour ce qui dépasse la détention préventive. Quand à la prévention concernant le trafic du compteur et le vol d’électricité, l’avocat estime que son client doit être acquitté, car rien ne prouve que c’est lui qui en est responsable.