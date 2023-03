Foire aux vins sous chapiteau à Lomprez (Wellin) les 25 et 26 mars 2023

La 24e édition recouvre ses habitudes printanières, en cette fin de mars, sur la plaine de Lomprez. Vingt-quatre vignerons et deux produits de bouche régionaux proposent donc aux amateurs de vins et de bons produits gustatifs, de venir découvrir et apprécier le travail des vignerons et artisans sélectionnés par les organisateurs wellinois. Après près de vingt-cinq ans de foire, certains vignerons cèdent leur place à des petits nouveaux, souvent proposés par leurs pairs pour venir représenter la région où ils élèvent leurs raisins.