De plus en plus de Communes professionnalisent leur communication en province de Luxembourg : «Un message non politisé permet d’éviter des bad buzz»

Les plus petites aussi

De plus petites Communes ont également emboîté le pas, à l’image de Bouillon et Vaux-sur-Sûre qui ont engagé un(e) spécialiste de la communication voici un peu plus d’un an. À Paliseul, Sylvie Steppe est en charge de la communication depuis 2019. Quant à Fauvillers et Martelange, elles se partagent Sylvain Cotman, également journaliste, depuis 2019. Voilà pour les quelques exemples non exhaustifs.

Certaines en rêvent

D’autres Communes en rêvent, à l’instar de Saint-Hubert. "Ce ne serait pas du superflu, loin de là, mais les moyens de la Ville ne le permettent pas, regrette le directeur général Frédéric Leroy. L’engagement d’une telle personne reste un des objectifs futurs." Un manque de moyens financiers qui touche aussi de nombreuses petites Communes. "On est une trop petite commune et donc on se débrouille comme on peut, illustre Yves Degeye, le bourgmestre de Tellin. Je me dois de réitérer l’idée d’une fusion pour pouvoir disposer de plus de moyens humains notamment."

C’est que cette professionnalisation de la communication a de vraies raisons d’être. Avec de multiples raisons. Aucune des Communes qui a franchi le pas n’a d’ailleurs regretté cette décision. "C’était nécessaire d’engager une telle personne, surtout depuis le développement des réseaux sociaux et à un moment où la Commune se veut plus proche du citoyen", explique François Huberty, le bourgmestre chestrolais. "Il y a trop d’informations pour qu’on puisse s’en passer, commente le Premier échevin de Bouillon Alain Houthoofdt. Ce qui a déclenché l’engagement de cet employé, c’est la crise du Covid et le besoin de transmettre des informations urgentes à la population." Une explication aussi avancée par le mayeur de Vaux-sur-Sûre (voir ci-dessous).

Du côté de Libramont, Le directeur général Maximilien Gueibe confirme: "C’est une fonction indispensable et ce serait très compliqué de nous passer de notre employée parce qu’il y a de plus en plus d’infos à gérer et à communiquer sur des canaux différents: réseaux sociaux, revue communale, etc. Elle a aussi pour rôle de formuler et reformuler les avis officiels de la Commune vers la population et les services internes ; sans compter le décret Transparence qui nous oblige aussi à communiquer." Les tâches d’un responsable communication sont en effet nombreuses et variées, que ce soit la communication vers la population, les employés ainsi qu’à destination des institutions. Sans oublier le site internet et la revue communale.

De manière générale, bien des Communes luxembourgeoises semblent avoir saisi l’importance d’une bonne communication, surtout avec la crise du Covid. Mais toujours à des degrés différents. Parmi les initiatives de communication novatrice, le bourgmestre d’Aubange, François Kinard, a l’habitude de faire des live sur Facebook pour répondre aux questions des citoyens. Alors que du côté d’Étalle, par exemple, la Commune n’a encore aucune page Facebook.

SI le train d’une meilleure communication est bien lancé en province de Luxembourg, il reste donc encore des progrès à réaliser pour mieux informer les citoyens.

Yves Besseling, bourgmestre de Vaux-sur-Sûre : "Une différence concrète et très positive"

Si Vaux-sur-Sûre est plutôt une petite Commune, venant depuis peu de passer la barre des 6 000 habitants, le collège n’a pas hésité à lancer un appel pour l’embauche d’un(e) responsable communication voici moins de deux ans. Avant cela, le poste n’existait pas et les tâches étaient réparties entre différentes personnes. le bourgmestre Yves Besseling aborde les raisons de cette décision et dresse un premier bilan, fort positif.

Yves Besseling, qu’est-ce qui vous a amené à franchir le pas ?

Quand il y a eu le Covid, nous avons remarqué qu’il y avait énormément d’informations qui devaient passer par les réseaux sociaux, de façon rapide avec les nombreuses conférences de presse des ministres, mais nous n’avions personne d’attitré pour cela, alors que la population se tournait déjà de plus en plus vers ces canaux de communications. Nous le faisions à notre manière, mais souvent avec une vision plutôt de mandataire. Et nous trouvions intéressant d’avoir un message plus institutionnel, sans connotation politique. Nous avons donc pensé embaucher quelqu’un qui a ce profil, pour gérer la communication.

Puis nous commencions à développer aussi les projets du Vauxhall, de type événementiel ; c’était aussi opportun d’avoir quelqu’un qui s’en chargeait. Nous avons donc engagé Juliette Devaux voici un peu plus d’un an et demi.

Quelles sont ses tâches ?

Elle gère toute la communication, que ce soit la page Facebook, le site internet ou encore le bulletin communal. Juliette s’occupe aussi des communications des écoles vers les parents, en faisant en sorte d’avoir un message qui passe plus efficacement et clairement. C’est également elle qui a pris en charge la création du nouveau logo communal. Et elle s’occupe aussi parfois de la communication vers les institutions.

Depuis que vous avez une responsable communication, voyez-vous des différences concrètes ?

Oui, clairement. Déjà, de notre côté, nous avons parfois une manière plutôt technique de voir les choses et Juliette nous ramène à une communication plus compréhensible pour tous, moins technique. Au niveau scolaire, elle a rendu la communication plus efficace. Puis elle a aussi beaucoup développé les vidéos, en essayant de rendre la chose la plus sympa possible. Que ce soit sur notre page Facebook ou pour obtenir un subside. Sur le dossier de l’extension de l’école de Juseret par exemple, nous avions des difficultés pour obtenir les subsides. Juliette a réalisé une capsule vidéo, avec différents intervenants liés à l’école et au village, que l’on a transmis au cabinet. Cela permet de donner une idée claire à la ministre. Même si je ne sais pas si c’est ça qui a permis d’attirer l’attention, l’initiative est positive.

Enfin, dernièrement, elle a contacté tous les clubs de la commune, avec l’objectif d’avoir un agenda clair des événements, pour essayer de mieux les répartir et avoir moins d’activités en même temps.

Vous ne regrettez donc pas cette embauche ?

Nous, ce n’est que du positif à tous les niveaux.

Malgré tout, il faut avoir de bonnes finances pour se le permettre, non ?

Oui, le côté finances confortables joue, mais il faut tout calculer. Avant, nous devions confier toute une série de tâches à des prestataires extérieurs, que Juliette gère désormais. Cela coûte un plus cher au total, mais beaucoup moins en prestataires: c’est donc rentable.

Gilles Flohimont, responsable communication de Neufchâteau : "Un message non politisé permet d’éviter des bad buzz"

Responsable communication de la Commune de Neufchâteau depuis un an, Gilles Flohimont explique ses missions et les défis.

Avant avril 2022 et l’engagement de Gilles Flohimont, la Commune de Neufchâteau n’avait pas de responsable communication.

Gilles Flohimont

"Tout était partagé par plusieurs personnes, mais ce n’était pas sous le contrôle d’une seule personne, précise Gilles Flohimont. Là, je m’occupe de la communication interne et vers la population, avec une newsletter, le bulletin communal, les réseaux sociaux... Je gère aussi la communication sur les événements, la rédaction des communiqués de presse quand c’est nécessaire, etc. Tout ce qui fait le lien entre les projets communaux et le grand public." Le bourgmestre s’occupe, lui, toujours des contacts avec la presse au quotidien.

L’intéressé, qui a été journaliste professionnel durant 10 ans, n’a guère hésité à postuler quand le poste a été créé. "J’avais déménagé en province de Luxembourg et je voulais être plus proche de chez moi car je travaillais pour Sudpresse à Bouge, raconte-t-il. C’était compliqué de retrouver une place de journaliste dans une rédaction de la province. Et, surtout, je trouvais qu’il était de plus en plus difficile d’exercer ce métier dans de bonnes conditions. Puis j’avais besoin de mieux gagner ma vie en restant dans un domaine où je pouvais écrire, communiquer."

"Ramener de la sérénité faisait partie du défi"

L’image quelque peu hollywoodienne de Neufchâteau, avec ses affaires et son ambiance historiquement compliquée, n’a pas rebuté Gilles Flohimont, au contraire: "En tant qu’ancien journaliste, cela ne me faisait pas peur ; ça fait même partie du défi, d’essayer de ramener autant que possible de la sérénité dans les échanges. Mais c’est plutôt calme ces derniers mois, il n’y a pas eu de souci, en dehors de l’histoire du directeur financier."

Ce dernier a été soupçonné, en mai 2022, puis reconnu coupable de détournement d’argent de la Commune. "C’est survenu un mois après mon arrivée, se rappelle le responsable de la communication à Neufchâteau. Nous avons simplement rédigé un communiqué, que j’ai écrit avec le contrôle et la validation du bourgmestre et du directeur général."

Gilles Flohimont l’assure, il "ne rencontre pas de difficulté, tout se passe bien. Il faut dire que je ne communique que sur les projets concrets : on ne fait pas de la politique sur les réseaux sociaux ou plus globalement dans la communication publique. C’est aussi l’avantage d’avoir un responsable communication : cela donne un message non politisé et sans sous-entendu. Cela permet d’éviter tout bad buzz. Nous n’en avons d’ailleurs eu aucun jusqu’à présent."

Et si, au début, certains élus lui ont demandé de partager leur publication Facebook, ils ont essuyé des refus clairs: pas de politique. "Et maintenant, ce sont eux qui partagent les publications communales. Mais rien n’empêche de discuter de projets à communiquer avec les élus ; l’idée est aussi de travailler main dans la main."

Finalement, le plus délicat est lié au fait que ce poste n’existait pas auparavant. "J’ai dû partir de zéro puisqu’il n’existait pas auparavant, précise Gilles Flohimont. Je dois donc créer un peu ma propre fonction et trouver ma place dans les rouages, ce qui prend logiquement un peu de temps. L’avantage est de pouvoir vraiment apporter ma touche à tout cela."