Bientôt des locations de vélos à la gare du Sud à Bastogne

Jessica Mayon propose alors de demander au prestataire d’inclure des équipements de sécurité comme des casques même si la loi n’impose pas son port. "On ne va pas aller au-delà de la législation, rétorque le mayeur Lutgen qui répond également à Ludovic Moinet qui indique que le concessionnaire pourrait proposer des lifts pour ramener vélos et cyclistes: "Nous voulons laisser une certaine liberté aux concessionnaires. Cela pourrait être une idée. On lui laissera une certaine créativité."

Frédéric Lambert craint une trop grande exigence au niveau du cahier des charges. "S’il le faut, on adaptera, mais on veut quand même une certaine expérience pour ne pas voir péricliter le projet quelques semaines après son lancement. Il y a déjà des acteurs qui ont fait leur preuve dans la province. Ici, ils trouveront un endroit idéal pour ce genre d’activité." Le conseiller et président du SI Frédéric Welschen précise aussi que, tant qu’il n’y aura pas cette activité à la gare du Sud le syndicat d’initiative proposera toujours ce genre de location. Mme Mayon ne vote pas ce point, comme elle n’a pas été entendue au niveau de la sécurité.

Rassembler le foot à Sans-Souci ?

Le conseil s’est également accordé sur un double soutien pour le Léopold Club Bastogne, le club de football de la ville. Avec une subvention de 50 000 € pour des travaux de rénovation de l’éclairage au terrain des Récollets et une caution solidaire sur un emprunt de 65 000 € pour permettre l’éclairage de trois terrains à Sans-Souci.

Ludovic Moinet se félicite de l’investissement, mais revient sur un projet endormi de rassembler tout le football à Sans-Souci. "Un n’empêche pas l’autre, précise le bourgmestre. À Sans-Souci, on n’est cependant pas en zone d’habitat. Les Récollets, c’est une zone stratégique, mais c’est une réflexion que nous devons avoir ensemble." Une possibilité qui avait déjà été mise sur la table en 2009 et qui devrait sans doute animer les débats dans le futur.