2 millions d'euros pour rénover et aménager la place communale de Libramont

Ce projet porté par la Ville et qui a fait l’objet d’une présentation aux édiles lors d’un précédent conseil communal de Libramont, se justifiait.

Cela permet à Libramont d’assurer son rôle clé de pôle principal du Centre Ardenne en redonnant de la place à tous les usagers et pas seulement à l’automobile. Il était important aussi, pour les élus, de donner à la ville un centre qu’elle n’a pas physiquement. Libramont est coupée par le chemin de fer et il n’y a pas de véritable cœur de ville jusqu’ici.

Une place polyvalente et évolutive

Cette place communale aménagée et restructurée et où se trouvent déjà l’hôtel de ville, l’église, la halle aux foires, la Chambre de commerce, le musée des Celtes, la grand-rue, etc. doit jouer un rôle fédérateur et permettre d’ailleurs aux habitants et aux visiteurs de se réunir lors de gros événements ou lors de fêtes. Il est aussi envisagé de créer des espaces de rencontre et de convivialité (notre photo) et de déplacements qualifiés de doux, espaces verts, mobilier urbain de qualité, etc.

Dans les discussions qui ont déjà eu lieu entre le bureau d’étude et les édiles, il a été question aussi d’intégrer le plan communal de Mobilité (société Traject), un nouvel espace central et le plan communal de Développement rural (société Impact).

Libramont est reconnu parmi les 5 pôles majeurs identifiés en Wallonie et est donc le pôle principal du Centre Ardenne.

Cette nouvelle place communale sera aussi évolutive en fonction des besoins futurs, et polyvalente.

Et maintenant ?

Voici comment est envisagé e cette rénovation de la place communale:

Premièrement: l’aménagement de la zone verte de la place avec un cheminement, du mobilier urbain, des noues plantées, de l’éclairage, une zone de jeux et un parcours ludique à l’arrière de l’église.

Ensuite, la construction d’une halle couverte centrale, visible depuis l’ensemble des points d’accès de la place, et porteuse de l’identité de Libramont- Chevigny dans sa conception.

"Un parc qualitatif mettant en valeur l’église contemporaine, une zone de jeux originale, des noues végétalisées, des infrastructures pour accueil des cyclistes et une halle centrale: véritable repère spatial contemporain porteur d’identité et lieu de vie", précise l’étude.