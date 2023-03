Wooden Avenue en concert à Bertrix le samedi 1er avril

Le samedi 1er avril, Wooden Avenue sera en concert au bar Le cap Vert, établissement situé sur la Place des Trois Fers de Bertrix. Ce groupe électro-acoustique namurois réalise des covers qui vont des années 70 à aujourd’hui mais une grosse partie du répertoire est consacrée aux années 80. De Eagles, David Bowie en passant par Simple Minds, Depeche Mode, Human League ou encore Farrel Williams et Weeknd, la playlist est longue et variée. Le groupe est composé de trois musiciens qui allient instruments acoustiques, électroniques et harmonies vocales. Wooden Avenue s’est fait particulièrement remarquer sur les réseaux sociaux pendant le confinement de 2020 en publiant plusieurs vidéos que les musiciens enregistraient à distance, confinés chacun chez eux. Le concert se déroulera dès 21h et l’entrée est gratuite.