Résidence Bellevue à Athus: les escaliers de secours ne sont pas aux normes

Douche froide en juillet 2021, lorsque le rapport ne l’est plus, alors que les normes n’ont pas changé, et les deux escaliers de secours non plus ! Deux problèmes se posent: aucun escalier ne va jusqu’au 3e étage, et l’un abouti dans la cuisine, qui est considérée comme une "zone encombrée" en cas d’évacuation.

Que les résidents et leurs familles ne paniquent pas, les pompiers sont bien au courant de la situation, et des plans d’évacuation ont été établis tenant compte de cette situation. "Il n’y a pas de chambre au 3e étage, seulement la salle de l’ergothérapeute et du kiné pour le moment, explique la présidente du CPAS Catherine Habaru. Nous allons bien sûr nous mettre en conformité. Nous avons engagé un cabinet d’architecture, Archipelago, qui dispose d’une expertise en la matière. À voir si on doit rajouter un ou deux escaliers de secours." Le CPAS a budgété 200 000 € pour ces travaux.

La résidence et le CPAS, victimes de cette situation, se réservent le droit le cas échéant d’entamer des poursuites contre les responsables.