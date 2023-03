Neufchâteau: la résidence Préfleuri se sépare de 4,5 équivalents temps pleins

L’objectif était de savoir comment résorber une situation budgétaire catastrophique et une trésorerie en grande difficulté.

Première recommandation: accueillir plus de résidents tenant compte des lits agréés, d’indexer le prix journalier du séjour, de revoir certains modes de paiement des services extérieurs comme le prix des services du lavoir, le prix des repas scolaires, les ristournes aux résidents locaux, etc.).

Licenciements: le personnel soignant n’est pas touché

Mardi soir lors d’un conseil d’administration de l’ASBL Chapitre XII qui gère cette maison de retraite, des mesures ont été prises et il a été décidé de se séparer de 4,5 équivalents temps pleins (ETP). Les personnes ont été averties ce mercredi matin, comme l’explique Olivier Rigaux, président du Chapitre XII et conseiller communal de la majorité à Neufchâteau: "Nous ne touchons pas au personnel soignant. Les postes qui sont affectés par cette décision sont la comptabilité, mais le comptable avait déjà démissionné en décembre dernier, il ne sera pas remplacé. Nous supprimons le poste des ressources humaines. Cela fait 2 ETP. Nous supprimons le poste de la laverie, soit un ETP et, à la cuisine, nous nous séparons d’une cuisinière et de 3 auxiliaires de cuisine. Au total, cela fait 4,5 ETP."

85 lits sur 96 sont occupés actuellement

Le président explique encore que le déficit de la résidence Préfleuri vient de ce que le seuil de rentabilité fixé à 96 lits occupés, n’a jamais été atteint depuis l’ouverture de ce home le 5 mars 2020, soit 5 jours avant le début de l’épidémie de Covid ! "Cela, ajouté à la crise énergétique à l’indexation des salaires, fait que le personnel a dû faire face à des situations exceptionnelles depuis l’ouverture de la résidence. Nous avons 85 lits occupés aujourd’hui et au plus bas, nous étions descendus à 75 lits occupés", signale encore M. Rigaux.

Alors, pourquoi le pas attirer davantage de résidents pour remonter la pente puisque les subventions par lit occupé sont importantes ? Ce n’est pas si simple répond M. Rigaux. Tout d’abord, il faut recruter du personnel infirmier et des aides-soignants, des gens qualifiés donc pour encadrer un lit. Or, comme partout ailleurs, sans oublier la concurrence du Grand-Duché, ce sont des profils rares. Sans eux, impossible d’engager du personnel moins qualifié, mais primordial pour faire fonctionner la résidence.

Les 450 repas fournis au home et aux écoles maintenus

"C’est la raison pour laquelle nous avons décidé de nous séparer du personnel en cuisine, à la laverie et à l’administration", dit encore le président qui insiste: "Nous avons réorganisé la cuisine pour continuer à fournir les repas de qualité et équilibrés à nos résidents, mais aussi aux écoles des deux réseaux communal et libre de Neufchâteau et de Léglise ainsi qu’à la crèche toute proche. Cela fait 450 repas préparés chaque jour par notre équipe composée d’un cuisinier en chef de 3 ETP cuisiniers et de 7 ETP auxiliaires de cuisine, soit une équipe de 11 ETP", précise encore M. Rigaux.

Et maintenant, comment cela va-t-il se passer ?

"Nous ne nous séparons pas de notre personnel en fonction de son ancienneté ou pour sa qualité, d’ailleurs on a engagé un opérateur chargé d’accompagner les personnes dont nous nous séparons pour leur permettre de retrouver un emploi dans les meilleures conditions. Nous n’avons pas envoyé de recommandé ou un communiqué pour leur signifier notre décision qui est un vrai crève-cœur, mais nous tenions à discuter avec elles", regrette Olivier Rigaux.

Sortie du rouge l’équilibre à la fin 2024 ?

Le président ajoute que ceci ne signifie en aucun cas la fin du Pré Fleuri "Que du contraire, nous allons continuer à développer notre résidence et la cuisine vers encore plus de qualité."

Et les finances ? Selon M. Rigaux, on pense tendre à l’équilibre d’ici la fin de l’année 2024. Ce déficit pourrait être comblé plus vite si des résidents devaient entrer au home d’ici-là.