Les dieux d’Égypte débarquent au palais à Arlon (vidéo)

"L’idée de cette expo est de présenter les dieux égyptiens, qui restent très emblématiques, ces êtres aux corps monstrueux parfois. L’idée est de montrer que, si cela a l’air complexe, mais que si on ouvre son esprit, c’est assez facile à comprendre et de voir les préoccupations des Égyptiens il y a 4 000 ans et de se mettre un peu à leur place", explique Arnaud Quertinmont du musée hennuyer.

Chat

On y retrouve des statues funéraires avec de magnifiques couleurs d’époque, comme ce dieu qui repousse les forces du mal par sa laideur. Un splendide bronze de chat en bonne place: "Contrairement à ce que l’on croit, les Égyptiens ne vénéraient pas les chats ou les chiens, c’était des animaux qui étaient offerts aux divinités. Le chat est un animal comme un autre, même si les Égyptiens les aimaient beaucoup." Ibis symbolise Thot, le dieu de la sagesse et de l’écriture, "car son bec rappelle le calame, ce roseau avec lequel on peut écrire".

Certaines pièces du musée de Mariemont sortent pour la première fois comme ce fragment de pierre évoquant Râ "Il a gardé toute sa couleur avec plus de 2 500 ans." À ne pas manquer ce masque de momie. Le parcours évoque évidemment les opérations de la momification avec les fameux vases canope qui recevaient les viscères. "Pour que le défunt dans l’au-delà puisse retrouver ses différents organes et vivre sa nouvelle-vie dans l’au-delà".

On ne peut que faire un stop devant ces ouchebtis: ces personnages censés remplacer les travailleurs sur l’autre rive. "Des mini-défunts qui vont travailler pour le mort dans les champs à sa place".

Une expo en forme de test avant d’autres ?

Arnaud Quertinmont, vous êtes égyptologue au Musée Royal de Mariemont, la civilisation du Nil passionne toujours autant, une explication à cet engouement ?

Il y a plusieurs éléments: ce côté plurimillénaire, une civilisation qui a duré excessivement longtemps, étrangère, car on n’a pas l’habitude de ce mode de pensée et pourtant qu’on connaît depuis 2000 ans chez nous. Elle est à la fois étrangère, exotique et familière. Il y a aussi ce sentiment d’éternité. Ces Égyptiens qui ont bâti pour l’éternité.

Quelques œuvres que vous êtes fier de présenter à Arlon ?

Une Statue en bois de Ptah Sokar Osiris, une pièce en bois de 2000 ans, un relief en pierre du dieu soleil Râ qui a encore toute sa couleur. Aussi une série d’amulettes qui sont des objets très intimes que les momies portaient sur elles, qui accompagnaient des gens dans l’au-delà. Quelque chose de très émouvant que ces objets qui ont appartenu à des êtres vivants.

Les Arlonais aiment l’égyptologie ?

Il y a une très forte communauté d’égyptophiles reliés à l’association Kheper qui donne une série de conférences à Arlon ou à Louvain-la-Neuve, organise des visites guidées d’expos, et même des voyages en Égypte. Ce n’est donc que justice que d’avoir l’Égypte qui sort du musée et qui vient à Arlon.

Votre impression sur l’expo ?

C’est un très beau bâtiment qui mérite d’accueillir des expos. L’expo Dieux d’Égypte est un coup sonde, car il y a une volonté partagée d’Arlon et de Mariemont de présenter à l’avenir d’autres collections. Je dirais que l’expo est un test pour voir comment cela s’organise.

L’expo est visible du mardi au dimanche de 14à 18 jusqu’au 14 mai.