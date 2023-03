Lassée d’attendre, Isabelle Marchal quitte le conseil de Paliseul

Lassée, Isabelle Marchal a donc décidé de quitter le conseil communal. "Je pars la tête haute. Depuis la motion de méfiance, je n’ai pas été du tout soutenu par mon groupe à l’exception de Monsieur Jean-Pol Hannard. C’est lui qui est venu me chercher voici onze ans. J’ai un immense respect pour lui, il s’agit d’une personne droite, intelligente et dotée d’énormément d’empathie. Depuis deux ans, j’ai aussi appris à connaître le groupe de Monsieur Thomassint. Et je peux vous dire que ce sont des personnes respectueuses des autres et très capables au sein du conseil communal. Je suis heureuse d’avoir été à leurs côtés pendant deux ans. Beaucoup de personnes me demandaient quand est-ce que j’allais devenir échevine. En guise de boutade, je leur répondais prochainement sachant bien qu’aucune date n’a été fixée. Je suis immensément déçue de remettre ma démission, mais dans cet état, ce n’est plus possible pour moi de continuer. Je remercie du fond du cœur toutes les personnes qui ont voté pour moi et qui m’ont fait confiance durant ses onze ans." Notons que cette démission ne marque pas nécessairement la fin de la carrière politique d’Isabelle Marchal. "C’est un au revoir, pas un adieu", glisse-t-elle.

Selon les voix de préférence, Nicolas Deuxant devrait être son remplaçant.