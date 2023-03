Kim Wilde sera au concert de Rock à Vielsalm les 2 et 3 juin

Sur la scène du parc communal de Vielsalm, on retrouvera en plus Mister Cover, Thomas Frank Hopper, Atomique DeLuxe et les locaux de As An Antler.

Élément notable et important, le festival se tiendra non plus en septembre mais bien les vendredi 2 et samedi 3 juin prochains. C’est ce samedi que Kim Wilde est attendue. Les places sont en vente dès ce mercredi soir, uniquement via le net, avec des prix très avantageux pour les plus rapides.

www.ltbr.be