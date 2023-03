Habay: "Une guerre mondiale n'est jamais terminée"

Une exposition retraçant de manière logique et synthétique les événements a été créée.

"Qui aurait pu imaginer ?"

Guerre froide, sentiment d’humiliation, guerres du Golfe, 11 septembre, Daesch. Tous ces éléments sont liés, selon le professeur. Un constat partagé par Yvon Sondag, écrivain et membre de la Coalition luxembourgeoise pour la Paix (COLUPA), partenaire de l’exposition. "On voit l’escalade, comme pour la guerre en Ukraine, constate l’auteur de 89 ans. Qui aurait pu imaginer, en 1945, qu’on serait de nouveau en guerre en Europe en 2022 ? Pourtant, on y est.".

Le conflit russo-ukrainien est bien une des grandes inquiétudes des élèves. Mais ce ne sera pas l’objet de l’exposition précise le professeur: "On n’a pas assez de recul historique. De plus, on subit des propagandes aussi ici, en Occident. On analysera tout cela dans 20 ans."

Tambours pour la Paix

Cette exposition s’inscrit dans le cadre de la journée mondiale des tambours pour la paix, initiée, en 1976, par Arthur Haulot, résistant belge. L’occasion de rappeler, via le travail des élèves de Saint-Benoît, que la paix ne tient qu’à un fil. Jusqu’à vendredi, de 16h à 17 h 30. Mercredi de 14h à 17 h 30.