130 signataires veulent mettre fin à l’accaparement des terres fertiles

L'association veut demander au Gouvernement wallon l’arrêt de l’artificialisation des terres fertiles dans le village de Hondelange et partout ailleurs en Wallonie. Pour rappel, le collectif se bat depuis une dizaine d’années pour empêcher l’extension du parc d’activité économique de Weyler-Hondelange sur une zone de 23 hectares de terres agricoles. Un bois de 5 hectares pourrait également faire l’objet de cet agrandissement. Dans cette tribune, on y lit qu’un peu plus de 100 000 hectares en Wallonie seraient encore constructibles. Selon cette lettre ouverte, la lutte contre le dérèglement climatique, la préservation de la biodiversité et l’atténuation des risques d’inondations, notamment, ont amené les responsables politiques à déclarer vouloir progressivement mettre fin à l’artificialisation des sols. Le collectif estime que toutes ces raisons sont des exigences supérieures qui requièrent des décisions fermes et concrètes et qu’il appartient au Gouvernement wallon de préserver cette ressource nourricière et de permettre ainsi aux fermier.ière.s de poursuivre leur activité essentielle.