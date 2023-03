Du haut niveau à la Jeune Toque Wallonne (vidéo)

La personnalité des finalistes dans chaque assiette

Les assiettes ont ensuite été notées par un jury d’exception composé de Jean Vrijdaghs et Sébastien Hankard, chefs étoilés du restaurant "Le Gastronome" (Paliseul), Jordan Boreux de "L’Episode" (Herbeumont), Michaël Mainville d’ "Horeca Formation Wallonie" et Cyril Molard, chef 2 étoiles "Ma Langue sourit" (Oetrange-G-D Luxembourg). Pour ce dernier, c’était une première et il en garde un très bon souvenir. "L’idée d’un tel concours est très intéressante pour motiver tous ces jeunes souligne-t-il. C’est une bonne façon de les aider et de leur donner des conseils. Au-delà du concours en lui-même, il permet surtout les nombreux échanges". Et le chef étoilé a été surpris par la qualité des finalistes. "Le talent était au rendez-vous poursuit-il. Ce qui est intéressant, c’est qu’on perçoit la personnalité de chaque participant à travers son assiette, preuve que le talent est là. Pourtant, le menu à réaliser n’était pas simple". Un concours qui peut ouvrir certaines portes pour le futur monde professionnel de ces apprenants. "On crée un lien et un contact avec eux et on ne les oubliera pas pour le futur. Les chefs étoilés ont l’air de faire peur mais nous sommes des gens comme les autres. On aime partager notre passion et transmettre notre expérience. Un tel événement est donc génial" termine le restaurateur.