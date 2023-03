Deux nouvelles stations d’épuration inaugurées dans la commune d’Attert

Vendredi après-midi, le bourgmestre d’Attert, Josy Arens, le président de la SPGE (Société Publique de gestion des Eaux), Joseph Georges et la présidente d’Idelux-Eau Stéphanie Heyden ont inauguré deux nouvelles stations d’épuration dans les villages attertois de Metzert et Lischtert. L’investissement d’un peu plus de 2 000 000 € et les frais de fonctionnement sont entièrement financés par la SPGE au travers du montant que chaque ménage paie proportionnellement à sa consommation d’eau de distribution.