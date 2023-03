Francis Dubois et Rose-Marie Geimer ont convolé en justes noces le 2 mars 1973 à Autelbas. Entré à la gendarmerie, Francis sera affecté en 1973 au groupe Territorial de la Province de Luxembourg à Arlon. À la réforme des polices, Francis exercera une fonction opérationnelle à la police fédérale en qualité de commissaire, chef de service à la direction de coordination et d’appui opérationnel de l’arrondissement d’Arlon.

En mai 2011, il prendra une retraite bien méritée, après 42 ans de carrière.

Francis fait partie de la royale confrérie du Maitrank dont il sera secrétaire de 1987 à 2016, et président (Grand Bailli) depuis avril 2016.

Rose-Marie a travaillé au supermarché Delhaize d’Arlon, et y a exercé la fonction de secrétaire de 1975 à 2014.

Robert Geimer et Madeleine Musty se sont mariés à Autelbas le 11 mai 1973. Robert a fait carrière au sein de la Société générale du Luxembourg. Il est trésorier de plusieurs ASBL, dont la royale confrérie du Maitrank d’Arlon.

Madeleine sera engagée à Luxembourg dans une société de location de voitures.

Elle quittera son emploi à la naissance de son premier enfant pour se consacrer à l’éducation de leurs trois enfants.

Jacques Hutting et Anne-Marie Louis se sont mariés à Villers-sur-Semois le 24 mars 1973. Après 20 années de travail en indépendant dans l’électricité et l’automatisation, Jacky sera engagé à Luxembourg en tant que chargé d’affaires en industrie, et y restera jusqu’à sa pension.

Jacques est passionné d’art photographique, ancien président du Photon et fondateur de l’entente photographique de la province du luxembourg. Anne-Marie sera engagée à la Concille à Florenville, et y fera carrière jusqu’à sa pension.

Francis Paso et Nelly Boulard se sont mariés à Hompré le 9 avril 1973.

Francis, instituteur, sera nommé à l’école primaire de Remichampagne, et y restera près de 30 ans, avant d’être nommé directeur des écoles communales de Morhet, Remichampagne, et Sibret et y restera jusqu’à sa pension. Nelly sera engagée comme vendeuse dans un magasin de vêtements et ensuite chez Configros à Bastogne.

Raymond Pirsoul et Geneviève Klepper se sont mariés à Recogne le 13 avril 1973. Raymond débutera sa carrière professionnelle en tant que bûcheron, pour ensuite devenir agent des postes à Arlon, et y faire carrière jusqu’à sa pension en 1991.

Durant plusieurs années, Raymond sera un bénévole actif au hall polyvalent d’Arlon.

Geneviève sera engagée comme cuisinière à l’école de l’État de Libramont. Elle poursuivra ensuite sa carrière en tant qu’ouvrière à l’Ardennaise à Recogne.