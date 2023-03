Wagons, portion d'autoroute,... : Plus d’1,3 million € de nouvelles infrastructures pour la zone de secours Luxembourg (vidéo)

Des voies de chemin de fer avec des wagons, une portion d’autoroute et bientôt un passage à nouveau sont venus compléter un site qui accueille déjà différents conteneurs pour réaliser des exercices "à chaud", ceux permettant donc d’intervenir dans un espace en feu. "Nous avons aussi profité des différents aménagements pour créer différents types de talus pour pouvoir également s’exercer sur ce type de terrain, explique le commandant de zone Stéphane Thiry. L’intérêt du site est vraiment d’être multisituationnel."

Pour réaliser les travaux, la zone a reçu une aide d’1,3 million d’euros dans le cadre d’un projet Inter’Red. "Nous pouvons accueillir des personnes dans le cadre de la formation de sapeurs ou dans une formation continuée des pompiers", se félicite également Gaëtan Plasman, coordinateur technique de la formation des pompiers. "Les incendies ne représentent que 5 à 10% des interventions des pompiers." "La qualité de l’infrastructure nous permettra aussi de recevoir des pompiers venant d’autres pays comme le Grand-Duché de Luxembourg, d’Allemagne ou de France, poursuit le commandant Thiry. Certaines formations sont déjà programmées, notamment pour que les officiers grand-ducaux viennent se former sur ce site. La formation est vraiment quelque chose à laquelle on tient très fort parce qu’elle assure la sécurité des pompiers et la qualité des secours envers la population." Dans un futur proche, le site accueillera encore de nouveaux aménagements avec une zone d’apprentissage de l’abattage en zone dangereuse. Et, à Paliseul, c’est un système virtuel d’intervention qui sera un outil supplémentaire pour améliorer encore la qualité des interventions des pompiers de notre province et d’ailleurs.