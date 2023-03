Messancy: toujours bon pied, bon oeil, Berthe Coos-Gérard a célébré son centenaire

"Vous avez emprunté ce jour de l’an 1923 le chemin de la vie, sans que vous ni vos parents, ni personne d’autre ne puisse imaginer qu’il serait long, paisible par moments, mais aussi bien rempli, le travail étant le maître mot à cette époque, quatre ans après l’armistice de la première guerre mondiale et dix-sept ans avant la suivante, l’entre-deux-guerres, période ô combien tumultueuse et précaire, ne facilitant vraiment pas l’existence", a exprimé Roger Kirsch en l’accueillant en l’hôtel de ville.

Mais de tout cela, Berthe Gérard, dit conserver plus "de bons que de mauvais souvenirs" parce que "la vie est belle, et il faut l’accepter telle qu’elle est". Le meilleur, "c’est lorsqu’on a célébré le centenaire de la Belgique, tout le monde était habillé avec des costumes et sur les têtes reposaient des couronnes de fleurs, c’était la fête au village, on a fait le tour des rues, avec tous les amis, on a défilé avec la musique, c’était vraiment une belle journée. Je m’en souviens comme si c’était hier, pourtant j’étais gamine !"

Le temps a passé, le 18 juin 1943, elle se marie avec Jean-Pierre Coos. Deux enfants naîtront: Claudine et Pauly, puis des petits-enfants et des arrière-petits-enfants. Une grande famille rassemblée pour fêter la centenaire. "Je suis bien entourée, les enfants et petits-enfants s’occupent bien de moi, ils me gâtent beaucoup trop !", glisse celle, toujours alerte, qui s’occupe encore du petit ménage dans sa maison. Couturière à 15 ans, elle a travaillé un peu mais sa passion c’est la cuisine.

Tous se souviennent de ses fameuses queues d’écrevisses à l’Armagnac, des coquilles Saint-Jacques, du jambon (maison !) et frites ou encore du "lapin de bon-papa". Et pour dessert, ses délicieuses gaufres !

Au fil des ans, elle s’est également convertie en infirmière pour s’occuper de son mari, paralysé par une thrombose. Berthe, avec son amie Sophie, est une lectrice attentive de notre journal.

Après la signature du livre d’or, la délégation communale lui a offert fleurs et cadeaux de circonstance. Et en guise de remerciements, la centenaire a lancé: "Messancy est une commune où il fait bon vivre", avant de partager quelques bulles.

Allez santé Berthine et bon anniversaire !