Cette année, il se déroulera le samedi 25 mars à 20 h, au centre culturel d’Izel et aura un éclat tout particulier puisqu’il clôturera l’année du centenaire de l’harmonie.

Pour cette occasion spéciale, la Cæcilia occupera la scène durant les deux parties de la soirée avec la participation de son ensemble "Cæcilia Junior".

La soirée est axée sur les musiques de films avec différentes mises en scène et surprises sous la direction de Bérenger Goffette, qui dirige la société depuis juin 2021 et dont ce sera le premier grand concert à Izel en tant que titulaire.

Ce concert sera également l’occasion de mettre à l’honneur Freddy Schmitz pour ses 40 ans de direction musicale, de 1981 à 2021, fait rare dans le monde des musiques amateurs. Une mise à l’honneur qui n’a pu se faire précédemment vu que le concert de printemps n’a plus eu lieu depuis mars 2019 pour les raisons que l’on connaît. À la pause et après le concert, une petite restauration est également prévue, sans oublier la dégustation toujours possible du vieil Orval du centre culturel.

L’entrée au concert est fixée à 10 €. Gratuite pour les moins de 12 ans et les élèves de la section locale de l’académie de musique. Les cartes de fidélité de l’harmonie sont également valables pour ce concert. Il n’y aura pas de réservation mais la salle sera accessible dès 19 h 30.

Infos: F. Jacques 0495 57 82 24 – S. Braconnier 0497 18 47 91 – www.harmonieizel.be