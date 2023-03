Carnaval de La Roche: la Jeunesse de Vecmont décroche le premier prix du plus beau char (+ palmarès)

Le 47e carnaval de La Roche-en-Ardenne a vécu. Il s'inscrit déjà dans les tout grands millésimes. Tout au long de ce week-end, ils ont été nombreux à rejoindre la cité de Berthe pour prendre part à cet incontournable du calendrier folklorique de toute une région. Le dimanche, le public a assisté à un superbe cortège, tout autant varié qu'animé. On peut affirmer que les membres des différents groupements carnavalesques n'ont pas ménagé leurs efforts pour proposer de la qualité, de la haute qualité même, cachant des heures de travail. Un concours reste cependant un concours. Le jury, indépendant du comité, a remis son verdict. Dans les groupes, le 5e élément "s'envoie en l'air" décroche l'or devant "Le Cercle des maux de tête disparus" et son French cancan. Dans les chars, c'est-à-dire où un véhicule motorisé est utilisé, la Jeunesse de Vecmont s'impose avec sa dynamique et colorée "fête foraine". Les Brésiliens et leur impressionnante conquête de l'espace s'emparent de l'argent devant le 69e bidule et ses "Pierres à feu". Un prix spécial du comité carnaval a été remis à Clairval de Barvaux des habitués du rendez-vous rochois. Petite révolution dans la remise des prix, alors que cette dernière se faisait toujours lors du bal du dimanche soir, elle a été avancée de quelques heures et programmée à l'issue du rondeau final. Une façon de permettre aux carnavaleux venus parfois de loin de pouvoir y assister. Une formule qui semble avoir déjà conquis le public.