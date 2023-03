L’Opération Pièces Rouges de retour à l’Hydrion (vidéo)

Les animateurs radio sont venus à la rencontre des citoyens arlonais au point de récolte de l’Hydrion. En trois saisons, l‘Opération Pièces Rouges (OPR) a récolté la somme de 1 647 647,44 €. L’entièreté de la somme récoltée est versée au Télévie pour continuer à financer la recherche contre le cancer. De plus, deux fois par semaine, Bérénice et Léon se rendent dans un établissement scolaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles afin de rencontrer les élèves de l’école et récupérer les pièces récoltées.