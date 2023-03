L’interdiction de stationnement des gros véhicules: des riverains pas heureux à Rachecourt

Le point était venu sur la table en séance du conseil du 27 février.

Un long courrier, enrichi de nombreux détails et réponses aux motivations exprimées par le service mobilité de la Ville, explique que la situation actuelle est d’ailleurs rassurante: un slalom obligatoire occasionné par les véhicules est important, il assure la sécurité des enfants : "Il sert de ralentisseur essentiel en obligeant les usagers à diminuer leur vitesse en particulier les parents pressés de conduire et récupérer leurs enfants à l’école."

Les citoyens relèvent également "que depuis plus de 15 ans, grâce à ce système, aucun accident n’a été constaté". En outre: "Le stationnement est organisé tacitement entre les riverains depuis plus de 15 ans du même côté c’est-à-dire à droite en face de l’église. Nouveaux résidents et visiteurs se conforment à cette habitude." Plus loin, on peut encore lire: "Malgré le stationnement des véhicules utilitaires, le passage des bus, camion poubelle, tracteurs..." ne pose pas de problème.

Et les enterrements ?

Le point a été expliqué en séance. Lors des enterrements, les familles éprouvent de grosses difficultés à se garer.

Selon les riverains, dans ce village rural (moins de 700 habitants en 2022), les enterrements sont peu nombreux, un à deux par mois, dont près de la moitié sont des enterrements civils, et ne concernent pas cette portion de rue et les éventuels problèmes de stationnement.

Les parkings de délestage proposés ?

Le parking devant l’église est totalement saturé en période scolaire par les véhicules des instituteurs et riverains de la rue de l’Âtre suite à une autre mesure d’interdiction de stationnement aux abords de l’école émise précédemment (2021).

L’autre parking proposé est situé devant l’école maternelle et connaît une saturation complète et continue les week-end, entraînant des problèmes de stationnement lors des mariages, fêtes familiales et autres organisés tant au Cercle qu’au Cléo.

Des dommages collatéraux

Pour les propriétaires de véhicules concernés (+ de 5,25 m de long et + de 2,15 m de haut), il existe un risque accru de dégradations et de vols de matériel dans ces zones de parking proposées où il n’y pas d’éclairage public de minuit à 5 h. Un riverain explique aussi que s’il gare son véhicule dans son garage (5,35 m), il occupera deux emplacements (2 x + 3,50 m) avec ses voitures.

Les riverains expriment encore leurs réticences lors de la revente de leur bien impacté par des "contraintes incompréhensibles".