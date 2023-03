"Destination Ardenne" s’étend à toute la Wallonie et Grand Est

"L’entrée de nouveaux membres vient conforter le travail réalisé durant toutes ces années ", déclare Marie-Eve Hannard. La députée provinciale vient de prendre la présidence du GEIE créé en 2014. "Ce travail collaboratif a débouché sur la mise en place de dynamiques transfrontalières dont l’ambition était de faire de l’Ardenne une destination touristique de choix à l’échelle européenne", poursuit-elle.

Une ambition qui s’est traduite dans des actions concrètes, via des moyens financiers européens.

Citons en premier lieu la marque "Ardenne", fer de lance du tourisme dans notre province et dans les Ardennes françaises. Une véritable réussite. La marque compte 830 adhérents, dont 60 nouveaux en 2022. "Et la marge de progression reste importante", signale Marie-Eve Hannard.

Citons également le site web VisitArdenne, le projet Ardenne Cyclo, le Routard consacré à l’Ardenne, l’animation des réseaux sociaux qui promeut la marque Ardenne…

Mercredi 15 mars 2023, une assemblée générale du GEIE "Destination Ardenne" s’est tenue à Libramont, à l’issue de laquelle les nouveaux statuts, intégrant les nouveaux partenaires, ont été signés.

En pleine expansion

"Avant la mise en place du GEIE, la destination Ardenne manquait de pilotage, perdait des marchés", relève Marie-Eve Hannard. Aujourd’hui, la destination est en pleine expansion, renforcée par un nouveau mode de tourisme.

"Les touristes partent plus souvent dans l’année, moins longtemps et plus proches de chez eux, remarque Dominique Arnould, présidente de l’Agence de développement touristique des Ardennes. Ils recherchent du calme, du verdoyant, ils ont besoin de s’évader, de se ressourcer. Tout ce qu’offre la destination Ardenne."

De nouveaux projets

"Destination Ardenne" espère bien décrocher de nouveaux subsides européens et a rentré des projets pour près de 33 millions € auprès de programmations Interreg 2024-2027. Fin d’année, le GEIE saura s’il est retenu, et si oui pour quels projets. On parle de transition durable, de slowtourisme et de mobilité douce.

Marie-Eve Hannard: "Un cercle vertueux"

En s’ouvrant à la Wallonie et au Grand Est, la marque Ardenne ne va-t-elle pas perdre de son sens ?

Je ne pense pas. Au contraire. Dans la tête d’un touriste hollandais ou flamand, l’Ardenne n’a pas vraiment de frontière. Ils vont en Ardenne, et pas en province de Luxembourg. Il faut au contraire booster et renforcer cette image de marque. Plus on est de partenaires, plus on peut mobiliser de forces pour déposer des projets Interreg et obtenir des subsides européens.

Les opérateurs touristiques de la province continueront-ils à tirer leur épingle du jeu dans un territoire aussi élargi ?

Bien sûr, l’étendue du territoire n’a pas tant d’importance. La marque Ardenne permet de donner plus de visibilité à nos opérateurs et à nos adhérents. L’arrivée de nouveaux partenaires est porteuse. C’est un cercle vertueux.

"Destination Ardenne" va également s’étendre au-delà du secteur touristique ?

Oui, à tout ce qui est événementiel, artisanat, produits locaux, culture… Mais on n’en est qu’aux premiers balbutiements.