Cela a débuté dans la nuit, vers 3h, avec un véhicule en feu à la rue Haute Commène à Barvaux-sur-Ourthe. Les pompiers d’Érezée et Hamoir, avec un officier, sont intervenus, mais le véhicule a été détruit par les flammes.

Peu après 7h20, les pompiers de Saint-Hubert et libramont se sont rendus sur la N899 à hauteur de Transinne pour un accident impliquant un seul véhicule. Un blessé léger a été pris en charge par l’ambulance des pompiers.

Une quarantaine de minutes plus tard, c’est sur la N884 à Herbeumont qu’une collision s’est aussi produite, avec un véhicule qui a percuté une grue. L’accident a fait un blessé léger. Cette fois, ce sont les pompiers de Bertrix et Florenville qui sont intervenus.

Une autre collision particulière s’est produite peu vers 8h50, du côté de Virton cette fois et plus précisément rue Nouvelle à Ethe. Un véhicule a percuté et cassé une borne d’incendie. Les pompiers de Virton sont intervenus pour mettre un terme au geyser d’eau.

Enfin, peu avant 9h, les pompiers arlonais, avec un officier ainsi que des agents d’ORES, sont allés à Habay à la station G & V car une fuite de gaz s’est déclarée lors du remplissage d’une citerne.