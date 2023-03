Samedi, c’est l’ouverture de la pêche : Romain Winscherman, de Tellin, vit sa passion à 100%

À la veille de l’ouverture de la pêche prévue samedi, nombreux sont les passionnés qui attendent ce moment avec impatience. À Tellin, Romain Winscherman en fait partie. L’homme manie la canne depuis qu’il a cinq ans. Originaire de Beauraing, il s’est installé dans la province de Luxembourg il y a maintenant cinq ans. Cette passion pour la pêche, il l’a découverte au contact de son grand-père et de son père. Mais depuis maintenant quelques années, Romain est passé à la vitesse supérieure puisqu’il participe à des compétitions de pêche, essentiellement aux Pays-Bas. "J’ai acheté un bateau et je me rends régulièrement sur de grands lacs en Hollande, souligne-t-il. Ces compétitions aux carnassiers sont assez développées là-bas et les passionnés viennent de toute l’Europe. D’ailleurs, cela coûte assez cher et j’ai la chance de pouvoir compter sur divers sponsors." Mais comment se déroule ce genre d’événement ? "Ces compétitions se déroulent sur plusieurs jours, poursuit le passionné . La plus connue est la World Predator Tour. En duo, le but est de prendre 3 brochets, 3 sandres et 3 perches le plus rapidement possible en trois jours. Un système de points est mis en route et les gagnants peuvent remporter un bateau." Pour cette année, il est prévu que l’homme participe à cinq compétitions. "La première aura lieu fin mai en France, souligne-t-il. Les autres se dérouleront en Hollande entre juin et novembre."