Le Salon Objectif Métier sera de retour à Libramont le 31 mars 2023

Le vendredi 31 mars, à la Halle aux Foires de Libramont, se triendra la 6e édition du Salon Objectif Métier. qui permet de partir à la découverte de multiples métiers grâce à la présence de professionnels. Destiné principalement aux jeunes entre 10 et 25 ans, il a pour objectif de sensibiliser à l’esprit d’entreprendre et donne la possibilité d’obtenir diverses informations en matière d’orientation professionnelle et de formation. Des démonstrations mais également des essais-métiers permettront de se rendre compte de la réalité de terrain. De 9h à 16 h, l’accès au site sera réservé aux élèves de 5e et de 6e primaire ainsi qu’au 1er degré de l’enseignement secondaire des écoles inscrites. À partir de 16h et jusqu’à 20 h 30, le salon sera ouvert au public avec entrée gratuite et sans inscription. Ce salon attire à chaque édition entre 1 500 et 2 000 visiteurs. Pour cette 6e édition, le salon se déclinera en six espaces.