Découvrir l’album "Les couleurs de demain" le 21 mars à Bastogne

Dans le cadre du PECA (Parcours d’Éducation Culturelle et Artistique), les élèves de 4e primaire de l’Institut Notre-Dame de Bastogne ont participé à un projet créatif à la découverte du métier d’illustration en compagnie de l’artiste Maud Rogiers avec, en finalité, la réalisation de son propre album jeunesse. Celui-ci a pour thème : la résilience face au monde de demain et la possibilité de s’ouvrir à de grands changements. En octobre 2021, le centre culturel accueillait une exposition dédiée à cette artiste. C’est lors d’une visite de l’exposition que les élèves ont pu découvrir l’univers de l’illustratrice et échanger avec elle sur son travail. Quelques jours plus tard, ils ont réalisé un brainstorming pour évoquer leurs émotions, créer un portrait chinois, fait une battle argumentative… Un mois plus tard, les "jardiniers rêveurs" ont assisté à un cours de dessin par Maud Rogiers. Ils ont ensuite travaillé sur le thème "Qu’est-ce qui nous éloigne de la nature ?". En janvier, l’artiste était de retour en classe pour présenter un projet qui a encore évolué grâce à différentes phases de travail où les enfants ont encore mis la main dans la peinture. Après un an et demi de travail, l’album "Les couleurs de demain" vient de sortir chez Alice Éditions. Ce beau travail tout à fait singulier sera à découvrir le mardi 21 mars lors d’une séance de dédicaces en présence des 21 élèves, de 16 h 30 à 18 h 30 à la librairie Croisy.