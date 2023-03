Un point de vente de la brasserie Maziers ouvrira le 24 mars dans le Val d'Away à Virton

Aujourd’hui, l’entreprise compte 7 points de vente respectivement dispersés à Sensenruth (Bouillon), Marche-en-Famenne, Bastogne, Libramont, Sedan (F), Rochefort et enfin Virton. Depuis quelques années, Fabrice Maziers a d’ailleurs racheté certains points de vente détenus par des concurrents directs. "Nous avons racheté Ardenne Boissons en 2015 et dans le parc, il y avait le site de Libramont et de Bastogne. Mais aujourd’hui, notre volonté est de tout réunir sous une seule et même marque", ajoute le négociant. Depuis peu, Fabrice Maziers peut compter sur l’aide de l’un de ses trois fils, Arthur (25 ans). Il espère, comme tout entrepreneur, que son jeune garçon reprendra l’affaire familiale dans quelques années.

Pas une première à Virton

Mais avant cette "passation de pouvoir", l’entrepreneur de 50 ans concentre son attention sur Virton. "On a acté cela en août dernier. Nous allons ouvrir un nouveau point de vente, le 24 mars, dans le bâtiment qui abritait autrefois le magasin Blokker. On disposera d’une surface de 500 m2. On approvisionnera le magasin deux fois par semaine", précise Fabrice Maziers. Concrètement, les clients pourront trouver un large choix de boissons (bières, vins, spiritueux, sodas, boissons non-alcoolisées...) ainsi que des colis cadeaux. En plus de cela, un service de location sera également proposé. "Les clients qui souhaitent organiser de petites manifestations locales ou familiales de maximum 50 personnes pourront s’adresser à notre point de vente pour louer des pompes à bières, des tables, des bancs, des chaises et toutes sortes d’accessoires à venir chercher sur place. Pour les plus gros événements, notre dépôt peut toujours livrer", assure le patron.

Ce n’est pas la première fois que le groupe Maziers s’intéresse à Virton. Il y a quelques années déjà, l’entreprise comptait se développer sur la Commune, mais ailleurs que dans le Val d’Away. "Depuis 2001, nous possédons le bâtiment de Fizaine à la sortie d’Ethe. On l’utilise comme lieu de stockage. Il y a quelques années, nous avons acheté le terrain juste à côté des pompes funèbres Bressart. On voulait créer un immeuble avec un point de vente au rez-de-chaussée et des appartements aux étages, mais cela a été trop compliqué avec l’urbanisme. Et puis, j’ai opté pour le bâtiment du Blokker que je surveillais depuis un certain temps. Il appartient à un notaire flamand qui a racheté plusieurs surfaces occupées par l’enseigne. Il a loué 6 mois à Megaworld et puis c’était terminé. Pour l’instant, nous sommes locataires. Mais nous avons une option d’achat possible dans 4 ou 5 ans. On verra", termine Fabrice Maziers.

Le groupe Maziers, c’est 70 personnes employées dans 7 magasins. Chaque année, l’entreprise vend 11 000 000 de litres de boissons et assure environ 40 000 livraisons grâce à l’aide de 17 camions qui roulent en permanence. Rien que pour l’horeca, le groupe Maziers possède un carnet de 800 clients. En moyenne, les points de vente de l’entreprise Maziers enregistrent 2 000 visites chaque semaine. L’année 2022 a battu tous les records et, avec le retour des carnavals cette année, 2023 s’annonce déjà prometteuse...

Vite dit

